"PiS odpuszcza". Kaczyński podjął ważną decyzję

Zgodnie z umową koalicyjną, lider Polski 2050 Szymon Hołownia pełnił funkcję marszałka Sejmu do 13 listopada 2025 r. Potem ma go zastąpić obecny wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Formalna zmiana na stanowisku marszałka nastąpi na obecnym posiedzeniu Sejmu.

Jak się okazuje, Prawo i Sprawiedliwość nie wystawi swojego kandydata na stanowisko marszałka izby. Decyzja miała zostać podjęta przez władze ugrupowania na czele z Jarosławem Kaczyńskim. Posłowie PiS, co wielokrotnie zapowiadano wcześniej, zagłosują przeciwko Włodzimierzowi Czarzastemu.

Co więcej, partia nie przedstawi kandydatury na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Przypomnijmy, że na początku nowej kadencji nowa koalicja rządowa nie zgodziła się, aby tę funkcję pełniła Elżbieta Witek. PiS zapowiedziało, że nie zamierza przedstawić innego kandydata na to stanowisko.

Czarzasty marszałkiem?

Ze względu na polityczną przeszłość w PZPR kandydatura Włodzimierza Czarzastego budzi kontrowersje nie tylko wśród polityków opozycji. Nadal nie wiadomo, jak zagłosują posłowie partii Razem. Marcelina Zawisza kilkukrotnie wskazywała, że jej zdaniem Czarzasty nie powinien obejmować stanowiska drugiej osoby w państwie.

Swoje wątpliwości mają również Polacy. W jednym z ostatnich sondaży ponad połowa respondentów wskazał, że współprzewodniczący Nowej Lewicy nie powinien zostać marszałkiem.

Media zastanawiają się, jak będzie wglądała praca Sejmu pod wodzą Czarzastego. Według nieoficjalnych doniesień, polityk ma mieć znacznie bardziej zasadnicze podejście do pełnienia funkcji i pokazać, kto tak naprawdę rządzi w kraju.

– W tym względzie będzie wysłany jasny sygnał, że to koalicja odpowiada za rządzenie krajem, a nie opozycja czy Karol Nawrocki. Generalnie marszałek nie będzie się lekko obchodził z opozycją – powiedziała osoba z otoczenia Czarzastego,

Czytaj też:

Żurek reaguje na słowa Kaczyńskiego o śmierci Leppera. "Poważnie rozważamy"Czytaj też:

"Został zamordowany". Kaczyński o Lepperze