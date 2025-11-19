Blisko zakończenia wojny? "Podpisanie tego pokoju jest polską racją stanu"

Administracja prezydenta Donalda Trumpa, we współpracy z przedstawicielami Kremla, opracowuje plan zakończenia wojny na Ukrainie. Informacje potwierdzają rozmówcy serwisu Axios zarówno po stronie amerykańskiej, jak i rosyjskiej. Według nieoficjalnych informacji, projekt obejmuje cztery główne filary: zakończenie wojny na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w Europie, przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą. Najbardziej wrażliwą kwestią pozostaje sprawa kontroli terytorialnej na wschodzie Ukrainy.

USA i Rosja rozmawiają. Jest szansa na koniec wojny na Ukrainie

Podobne informacje podaje prestiżowy amerykański lewicowy serwis "Politico". Administracja Donalda Trumpa jest bliska ogłoszenia nowego planu pokojowego dotyczącego zakończenia wojny w Ukrainie – pisze. Według ustaleń amerykańskich mediów Biały Dom liczy na osiągnięcie porozumienia z Rosją jeszcze w tym miesiącu.

Według amerykańskich urzędników dokument zostanie przedstawiony prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu jako rozwiązanie "rozsądne" oraz jako "fakt dokonany". "Stany Zjednoczone dały do zrozumienia Zełenskiemu, że Ukraina musi zaakceptować ramy porozumienia i jego główne założenia" – potwierdza Reuters powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Wielomski: Podpisanie tego pokoju jest polską racją stanu

"Tak jak wszyscy, tak i ja nie znam szczegółów rosyjsko-amerykańskiego planu zakończenia wojny na Ukrainie. Ale w ciemno go popieram, gdyż w każdej chwili rząd w Warszawie może nas w tę wojnę wciągnąć. Podpisanie tego pokoju jest polską racją stanu" – skomentował na portalu społecznościowym X prof. Adam Wielomski.

