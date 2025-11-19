Nadchodzi koniec wojny na Ukrainie? USA "na krawędzi przełomu"

Amerykański plan pokojowy dla Ukrainy może zostać uzgodniony przez wszystkie zainteresowane strony do końca listopada, a nawet "w tym tygodniu" – powiedział Politico wysoki rangą urzędnik Białego Domu. Jego zdaniem administracja prezydenta USA jest "na krawędzi przełomu".

Tajne rozmowy ws. zakończenia wojny w Ukrainie

Informacja ta wyszła na jaw po doniesieniach portalu Axios, że ekipa Donalda Trumpa potajemnie współpracuje z Rosją nad nowym planem zakończenia wojny na Ukrainie. 28-punktowy plan, według źródeł publikacji, obejmuje cztery obszary: pokój na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa, bezpieczeństwo w Europie oraz przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą.

Cytowany przez portal amerykański urzędnik stwierdził, że Biały Dom jest optymistycznie nastawiony i planuje przedstawić swój plan prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Zespół Trumpa uważa, że ukraiński przywódca, będący pod presją zarówno na polu walki, jak i w kraju, w związku ze skandalem korupcyjnym, będzie zmuszony zaakceptować ofertę Waszyngtonu. – Nie obchodzi nas, co myślą Europejczycy. Najważniejsze, żeby Ukraina zaakceptowała porozumienie pokojowe – powiedziało źródło.

Na razie nie ma informacji o tym, jaki jest stosunek Ukrainy i krajów europejskich do tej koncepcji. Nie wiadomo również, w jaki sposób miałyby być rozwiązane sporne kwestie terytorialne, dotyczące wschodu i południa Ukrainy.

Putin chce całego Donbasu

Rosja, według różnych szacunków, okupuje obecnie około 20 proc. terytorium Ukrainy, w tym cały obwód ługański i około 78 proc. obwodu donieckiego, które składają się na Donbas, gdzie wojna trwa od 2014 r.

Moskwa nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową", prowadzoną w celu "obrony ludności rosyjskojęzycznej przed neonazistowskim reżimem w Kijowie".

