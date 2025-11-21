Niecodzienne głosowanie w Sejmie. "Wyjątkowa jedność polskiej klasy politycznej"

Marcin Ociepa, poseł PiS, który pracował nad projektem uchwały, poinformował na platformie X, że uchwała została podjęta niemal jednomyślnie. Zagłosowało za nią 439 posłów, nikt nie był przeciwko, a jeden się wtrzymał.

twitter

PiS chce przeniesienia Ambasady Federacji Rosyjskiej

17 września na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński informował o tym, aby zmienić miejsce siedziby ambasady rosyjskiej. – To miejsce jest bardzo szczególne. (...) To, że w okresie stalinowskim tam umieszczono ambasadę, miało też wymiar symboliczny. Dziś jest stosowny moment, żeby skończyć z tą nienormalną sytuacją. Projekt tej uchwały, przygotowany przez Marcina Ociepę, będzie za chwilę złożony w Sejmie i mamy nadzieję, że nie znajdzie przeciwników – mówił wówczas prezes PiS.

Z kolei Marcin Ociepa tłumaczył wtedy, że "dziś mamy wyjątkową rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku, która jednocześnie jest faktycznym początkiem historii ambasady rosyjskiej w tym miejscu". – W wyniku tej agresji Rosjanie zdecydowali się na umiejscowienie w tym miejscu ambasady, jako de facto pałacu namiestnikowskiego, który ma górować nad Warszawą i urzędami państwowymi. Dzisiaj jest moment, żeby spiąć klamrą ten wysiłek Polski w odzyskaniu pełnej suwerenności. Warto w końcu doprowadzić do tego, żeby ta ambasada stamtąd zniknęła – mówił poseł PiS.

Ambasada Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej w Warszawie znajduje się w bliskim sąsiedztwie Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelarii Premiera oraz Belwederu.

Nad projektem uchwały pracowano w sejmowych komisjach Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych.

"Sejm RP wzywa Radę Ministrów do zapewnienia warunków bezpieczeństwa terenu przy u. Belwederskiej 49 w Warszawie, który sąsiaduje z MON (...), w tym szczególnie wzmocnienia ochrony kontrwywiadowczej oraz antydronowej siedziby MON, Belwederu oraz kompleksu budynków KPRM (...). Sejm RP wzywa Radę Ministrów do podjęcia – z poszanowaniem prawa międzynarodowego – działań na rzecz przeniesienia Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie" – czytamy w uchwale.

Czytaj też:

PiS wzywa do przeniesienia ambasady Rosji. "Stosowny moment"Czytaj też:

Wysiedlić Ruskich na Księżyc!