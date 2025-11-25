Rubcow nie stawił się w polskim sądzie. Rozprawę przełożono

Na początku sierpnia tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie wznowił postępowanie ws. Pawła Rubcowa, Rosjanina z hiszpańskim paszportem, który działał w Polsce pod nazwiskiem Pablo González. Mężczyzna ma odpowiadać za szpiegostwo na rzecz Rosji. Postępowanie było zawieszone, ponieważ podejrzany przebywał poza granicami Polski. Paweł Rubcow opuścił areszt w sierpniu 2024 roku w ramach wymiany więźniów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i poleciał do Moskwy.

Tajna umowa, która umożliwiła Rubcowowi opuszczenie kraju, nie zawierała zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski. Oznacza to, że nic nie stoi na przeszkodzi, by Rosjanin zeznawał przed sądem.

Oskarżony usłyszał zarzut zbrodni, co oznacza, że rozprawa może rozpocząć się tylko przy jego osobistej obecności. W przypadku niestawiennictwa, sąd może zarządzić jego tymczasowe aresztowanie, a to z z koeli otworzy drogę do wydania międzynarodowego listu gończego.

Przełożona rozprawa

Co nie może dziwić, Rubcow nie stawił się przed polskim sądem, aby wysłuchać akt oskarżenia oraz zabrać głos we własnej sprawie. We wtorek sędzia SO w Warszawie wyznaczyła zatem nowy termin rozprawy na 25 lutego 2026 roku i podkreśliła, że polski wymiar sprawiedliwości spróbuje ponownie doręczyć Rubocowowi wezwanie.

Przypomnijmy, że Rosjanin został oskarżony o to, że "od kwietnia 2016 r. do lutego 2022 r. w Przemyślu, Warszawie i w innych miejscach, biorąc udział w obcym wywiadzie (rosyjskim wywiadzie wojskowym), udzielał temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również jako państwu członkowskiemu NATO. Działalność oskarżonego polegała m.in. na zdobywaniu i przekazywaniu informacji, szerzeniu dezinformacji oraz prowadzeniu rozpoznania operacyjnego".

