Kto jest najdzielniejszy w klasie?
  Autor:Dariusz Wieromiejczyk

Dodano: 
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz (P), prezydent Francji Emmanuel Macron (C) i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer (L)
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz (P), prezydent Francji Emmanuel Macron (C) i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer (L) Źródło: PAP/EPA / LUDOVIC MARIN / POOL
Niepokojąco znajome kształty przybierać zaczyna debata mocarstw Zachodu, dotycząca zaangażowania ich wojsk w wojnie na Ukrainie.

Kłopot polega na tym, że przypominają one wspomnienia z lat szkolnych, zaś miłośnicy znakomitego pisarstwa Edmunda Niziurskiego odnajdą, w słowach i czynach europejskich przywódców, niemal dosłowne cytaty z „Niewiarygodnych przygód Marka Piegusa”, „Sposobu na Alcybiadesa”, „Księgi urwisów” i „Siódmego wtajemniczenia”. Z czym innym może się bowiem kojarzyć postępowanie europejskich „mocarstw”, wzywających przy każdej okazji do zaangażowania się NATO w wojnę na Ukrainie, przy jednoczesnym podkreślaniu, że jedynymi, zdolnymi do tego żołnierzami są, dziwnym zbiegiem okoliczności, Amerykanie. Ci ostatni odpowiadają tym samym, zapewniając ochoczo, że to europejskie siły zbrojne z łatwością zagwarantują Ukrainie sprawiedliwy pokój i bezpieczne granice, gdy na polskich lotniskach stacjonować będą „europejskie myśliwce”.

