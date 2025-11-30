Sprawa Donalda z Bolandy i awantura w PiS wokół Morawieckiego

Skomentowała ona nieustanną awanturę wokół Morawieckiego i kłótnie o to, kto jest lepszym PiS-owcem, słowami: „Z partii nie wychodzi się przed wyborami, z partii wychodzi się po wyborach”. Zła wiadomość jest taka, że zwykle są to wybory przegrane.

Tymczasem po wystawnej konwencji PiS w Katowicach i nieco mniej wystawnej konferencji w Warszawie w miniony weekend przyszedł czas na ECR Kongres Młodych w Lublinie, dokąd na dysputy udali się Mariusz Błaszczak oraz sam Naczelnik. Głupia sprawa, ale nawet w samej partii złe języki mówią, że zamiast wydawać pieniądze, lepiej wydawać się poważnym przeciwnikiem rządu. Tyle tylko że na razie nikt nie wpadł na pomysł „jak”.