Odnaleziono dzika z ASF. Minister: Nie wykluczamy sabotażu

Radio Łódź informuje, że martwy dzik został znaleziony w pobliżu rzeki Luciąży na terenie gminy Rozprza pod Piotrkowem Trybunalskim. Sprawę komentuje minister rolnictwa Stefan Krajewski, który przekazał, że był informowany "od pierwszych minut" na temat zagrożenia. Jednocześnie polityk sugeruje, że za podrzuceniem chorego zwierzęcia może odpowiadać Rosja.

"Natychmiast zleciłem służbom podjęcie działań i zabezpieczenie terenu. Nie wykluczamy sabotażu, w tym wschodniej dywersji. Chronimy polską wieś i nie pozwolimy na celowe roznoszenie wirusa. Działamy!" – napisał minister na portalu X.

– W przypadku pojawienia się kolejnych martwych dzików z wynikiem dodatnim w zakresie wirusa ASF, zostaną wprowadzone strefy ograniczenia dla rolników. Na razie czekamy jednak na kolejne wyniki – przekazał z kolei Michał Tokarski, wicestarosta powiatu piotrkowskiego.

Sprawą obecnie zajmują się służby. Badania inspekcji weterynaryjnej już potwierdziły obecność wirusa

W promieniu pięciu kilometrów od miejsca znalezienia zakażonego zwierzęcia znajduje się 58 gospodarstw. Łącznie znajduje się w nich ponad siedem tysięcy świń.

Hodowca świń Janusz Terka w rozmowie z serwisem Farmer.pl stwierdził, że dzik został najprawdopodobniej przez kogoś podłożony. Wskazywać ma na to fakt, że tusza zwierzęcia była niekompletna i oskórowana.

