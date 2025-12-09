"Nie odzyskaliśmy niepodległości". Zaskakujące słowa eksperta
"Nie odzyskaliśmy niepodległości". Zaskakujące słowa eksperta

Jacek Bartosiak
Jacek Bartosiak Źródło: PAP / Rafał Guz
Założyciel think tanku Strategy & Future Jacek Bartosiak skrytykował status polskiej polityki zagranicznej. Jego zdaniem, III RP została skonstruowana jako "państwo peryferyjne".

Ekspert zwrócił uwagę na antenie Polsat News, że zarówno część państw Europy Zachodniej, jak i Stany Zjednoczone nie widziały potrzeby zapraszania Polski do rozmów dotyczących Ukrainy. Jego zdaniem, powodem są "nierealistyczne postulaty", a także moralizatorski ton polskiej dyplomacji, który nie ma przełożenia na realną siłę oddziaływania.

– Polska jest przytroczona i bez zgody Amerykanów nie chce nawet kichnąć, to po co ją zapraszać? – zauważył Bartosiak.

Bartosiak: Będzie inna wojna. Nie jesteśmy do niej przygotowani

Jak stwierdził analityk, "nie odzyskaliśmy żadnej niepodległości, tylko zostaliśmy dołączeni do systemu zachodniego i elity polskie przyjęły orientacje na zachód bez zrozumienia, co się z tym wiąże, a potem – jak powstał PO-PiS – to się podzieliły trochę sztucznie: jedna orientacja europejska, druga orientacja amerykańska".

Zdaniem Jacka Bartosiaka, wspomniane orientacje "poniosły bankructwo". – W ostatnich dniach i tygodniach obie orientacje polityczne państwa polskiego, które są wyrażane przez główne partie, czy w ogóle wyrażany przez cały system polityczny III RP poniosły bankructwo i oczywiście wszystkie będą teraz udawać, że nie, żeby bronić swojego statusu. Natomiast absolutnie ponieśliśmy klęskę – powiedział.

Jako przykład ekspert wskazał kwestię wojska. – Przygotowaliśmy się do wojny, której nie będzie. Będzie prawdopodobnie inna i do niej nie jesteśmy przygotowani. To, że nie jesteśmy przy stole, że Ukraińcy się z nami nie liczą, to w dużej mierze jest wina polskich elit politycznych – powiedział Bartosiak.

Ekspert odpowiada Tuskowi

Premier Donald Tusk odniósł się na początku grudnia do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA.

"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" – napisał Tusk w sobotę po angielsku w serwisie X (dawniej Twitter).

Wpis premiera skomentował Jacek Bartosiak. "Albert Świdziński ma rację: wybieramy ścieżkę klasyczna dla elit III RP tj. kręcenie się jak gówno w przerębli, wypieranie rzeczywistości i dryf strategiczny aż ktoś skróci nam męki" – ocenił. "A na końcu dryfu będą nam mordować nasze państwo jak robią to teraz Ukrainie z cynicznym uśmiechem. Ludzie, nie ma czasu do stracenia!" – dodał.

Źródło: Polsat News / X, DoRzeczy.pl
