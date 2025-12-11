Kowal: Ruscy robią na naszych głowach operację mózgową

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych ostrzega przed niebezpieczeństwem ze strony Rosji. – Trzeba w Polsce postawić tamę tej operacji mózgowej, którą na naszych głowach robią ruscy, wciskając swoją propagandę. Uważam, że powinno się skończyć traktowanie osób, które rozprzestrzeniają ruską propagandę na równych prawach. Dzisiaj może jeszcze to kogoś dziwi, ktoś się żachnie, że to wolność słowa, ale wiem, że za pół roku czy dwa lata wszyscy tak będę mówić – przekonywał w "Super Expressie".

Polityk KO przyznał, że się zradykalizował. – Zradykalizowałem się w kwestii walki z putinizmem. Uważam, że jedna sprawa to jest Ukraina. Druga, to zacząłem czytać dane, jak ruskie atakują nasze mózgi. To się nazywa wojna kognitywna. To jest operacja mózgowa, która poprzez miliony botów, wciskanie Polakom głupot do głowy, ja to zrozumiałem przy pani Hernik, jest posłanką do PE. Kobita jest razem z AfD, wstydu nie ma – oburzał się gość Kamili Biedrzyckiej.

Kowal wskazuje, że Kreml prowadzi działania na dwóch polach: – Są dwie rzeczy, którzy ruscy w tej wojnie robią nowe, na dużą skalę. Pierwsza to są drony, druga to operacja mózgowa przeciw Polsce. Oni to robią, bo jest tanie, a można łatwo uzyskać efekt. Mają w Polsce kilku liderów opinii, którzy chodzą i opowiadają głupoty, są rozprzestrzeniaczami putinizmu. To robi Grzegorz Braun, to robi Skalik, to robi Miller. Widzę, co mówią ludzie z Kremla, porównuję z tym, co robią liderzy opinii. Wystarczy porównać.

Kowal: Ruscy są naszym wrogiem, prowadzą przeciwko nam wojnę

– Poznać po tym ruskiego, że on chce dominować w Europie Środkowej (...) Ruscy są naszym wrogiem, de facto prowadzą przeciwko nam wojnę. Naszymi sojusznikami są Ameryka i partnerzy europejscy – powiedział Kowal w jednym z poprzednich wywiadów, dodając, że Polska działa w sprawie rozmów pokojowych różnymi kanałami.

– Naszą rolą w takich momentach jest pokazywać ruską grę – wskazał Kowal. Jego zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien pojechać w tych dniach do Waszyngtonu, bo "sprawa Polski wymaga tego, żeby lobbować tam i nawet stać w korytarzu".

Czytaj też:

Polskie MIG-29 dla Ukrainy. Kosiniak-Kamysz: Zmieniamy podejście