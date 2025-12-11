"Rozprzestrzeniacze putinizmu". Kowal dostał odpowiedź na swoją teorię

"Prawdy elitki infantylno-agenturalnej są po prostu odmienne od poglądów Polaków. Tutaj żadnych Ruskich nie trzeba. Jeśli politycy nie zgadzają się z Narodem to albo oni wymienią Naród, albo w końcu Naród wymieni polityków" – napisał politolog i publicysta polityczny prof. Adam Wielomski, odnosząc się do wypowiedzi Pawła Kowala.

Straszenie Braunem i Millerem? "Operacja mózgowa"

Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych z ramienia Koalicji Obywatelskiej straszył w mediach byłym premierem Leszkiem Millerem, a także europosłem Grzegorzem Braunem i posłem Włodzimierzem Skalikiem, czyli przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rosnącej w sondażach Konfederacji Korony Polskiej. – Trzeba w Polsce postawić tamę tej operacji mózgowej, którą na naszych głowach robią ruscy, wciskając swoją propagandę. Uważam, że powinno się skończyć traktowanie osób, które rozprzestrzeniają ruską propagandę na równych prawach. Dzisiaj może jeszcze to kogoś dziwi, ktoś się żachnie, że to wolność słowa, ale wiem, że za pół roku czy dwa lata wszyscy tak będę mówić – powiedział na antenie "Super Expressu" parlamentarzysta.

Zajączkowska–Hernik też zła – jest w PE w niewłaściwej frakcji

Poseł KO stwierdził, że zradykalizował się w kwestii – jak to określił – "walki z putinizmem". – Uważam, że jedna sprawa to jest Ukraina. Druga, to zacząłem czytać dane, jak ruskie atakują nasze mózgi. To się nazywa wojna kognitywna. To jest operacja mózgowa, która poprzez miliony botów, wciskanie Polakom głupot do głowy, ja to zrozumiałem przy pani Hernik, jest posłanką do PE. Kobita jest razem z AfD, wstydu nie ma – wyraził swoją opinię gość Kamili Biedrzyckiej.

Kowal wskazał "rozprzestrzeniaczy putinizmu"

Zdaniem Kowala Rosja prowadzi działania na dwóch polach: – Są dwie rzeczy, którzy ruscy w tej wojnie robią nowe, na dużą skalę. Pierwsza to są drony, druga to operacja mózgowa przeciw Polsce. Oni to robią, bo jest tanie, a można łatwo uzyskać efekt. Mają w Polsce kilku liderów opinii, którzy chodzą i opowiadają głupoty, są rozprzestrzeniaczami putinizmu. To robi Grzegorz Braun, to robi Skalik, to robi Miller. Widzę, co mówią ludzie z Kremla, porównuję z tym, co robią liderzy opinii. Wystarczy porównać.

Kowal chce wprowadzić cenzurę. "Czeka nas zaostrzenie prawa"