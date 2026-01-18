Kabul i Caracas

Oczywiście pojawiły się głosy zrównujące akcję zleconą przez prezydenta Trumpa z wojną rozpętaną przez Putina przeciw Ukrainie. Takich krytyków nie przekona żaden racjonalny argument, na czele z tym, że USA nie kwestionują istnienia narodu wenezuelskiego (a Putin kwestionuje istnienie narodu ukraińskiego), że Amerykanie nie porywają dzieci wenezuelskich (a Putin systematycznie uprowadza dzieci ukraińskie) i że Stany Zjednoczone nie dokonują aneksji żadnej części terytorium Wenezueli (a Putin już zagarnął niemal 20 proc. terytorium Ukrainy).

Słabość USA? Nieprzewidywalność Trumpa (kto zacz, o tym najlepiej wie premier Donald Tusk)? „Odpuszczenie” przez Waszyngton Ukrainy?