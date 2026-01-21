Mocne słowa Trumpa. "Straciłem wiele szacunku do tego kraju"

Nocny lot prezydenckiego Air Force One został niespodziewanie przerwany. Samolot z Donaldem Trumpem na pokładzie musiał zawrócić i ostatecznie wylądował w bazie wojskowej Joint Base Andrews pod Waszyngtonem, gdzie na co dzień stacjonuje. "Po starcie załoga AF1 zidentyfikowała drobny problem z instalacją elektryczną. Ze względów bezpieczeństwa AF1 wraca do bazy lotniczej Andrews. Prezydent i zespół wsiądą na pokład innego samolotu i pojadą dalej do Szwajcarii" – przekazał profil Rapid Response 47 na platformie X. Informację potwierdził oficjalnie Biały Dom.

Amerykański przywódca weźmie udział w 56. edycji Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos. W środę po południu ma wygłosić blisko godzinne przemówienie.

Trump: Straciłem wiele szacunku do Norwegii

Podczas wtorkowej konferencji prasowej, przed wylotem do Szwajcarii, jedna z dziennikarek zapytała Donalda Trumpa o jego słowa, że nie czuje już "obowiązku myślenia wyłącznie o pokoju". – Straciłem wiele szacunku do Norwegii i jestem głęboko przekonany, że to Norwegia kontroluje Nagrodę Nobla – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych, cytowany przez Sky News.

– Zakończyłem osiem wojen. Mówiłem, że prawdopodobnie żaden prezydent nigdy nie zakończył żadnej wojny. Pomyślcie o tym. Zakończyłem osiem wojen. Robię to, ponieważ jest to dla mnie łatwe. I nie zrobiłem tego dla Nagrody Nobla. Zrobiłem to, ponieważ ratuję wiele istnień ludzkich – mówił.

Trump zaznaczył, że próbuje "zakończyć ostatnią wojnę", ale – jak zauważył – "kiedy Rosja jest gotowa, Ukraina nie jest, a kiedy Ukraina jest gotowa, to Rosja nie jest". – Tracą średnio 25 tys. ludzi miesięcznie. Próbuję to zakończyć – oznajmił.

– Czuję, że Norwegia ma ogromną kontrolę nad tym, kto otrzymuje Nagrodę Nobla, niezależnie od tego, co mówią – podsumował prezydent USA.

Ujawniono treść listu Trumpa

Dziennikarz Nick Schifrin ujawnił treść listu, który Donald Trump skierował do premiera Norwegii Jonasa Gahra Store. "Drogi Jonasie, zważywszy na to, że twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ośmiu wojen plus, nie czuję już obowiązku myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie on dominujący, ale muszę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki" – napisał amerykański przywódca.

Trump powiązał nieprzyznanie mu Pokojowej Nagrody Nobla ze sprawą przejęcia Grenlandii. "Dania nie może chronić tego terytorium przed Rosją ani Chinami. Dlaczego w ogóle ma »prawo własności«? Nie ma żadnych pisemnych dokumentów, wiadomo tylko, że statek wylądował tam setki lat temu, ale my również mieliśmy tam statki. Zrobiłem dla NATO więcej niż ktokolwiek inny od czasu jego powstania, a teraz NATO powinno zrobić coś dla Stanów Zjednoczonych. Świat nie będzie bezpieczny, dopóki nie będziemy mieli całkowitej kontroli nad Grenlandią" – czytamy w liście.

