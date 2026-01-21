Ziobro: Wesprzyjmy niewinne ofiary władzy Tuska

Niemal rok temu media ujawniły szczegóły aktu oskarżenia wobec ks. Michała Olszewskiego, szefa fundacji Profeto, która była jednym z beneficjentów konkursu w ramach Funduszu Sprawiedliwości, a także pięciu byłych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi o liczący prawie 400 stron pierwszy aktu oskarżenia w sprawie, który Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej skierował 4 lutego 2025 roku, do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Warszawie ruszy proces kapłana i dwóch urzędniczek resortu sprawiedliwości. Były minister Zbigniew Ziobro zaapelował o wsparcie dla oskarżonych.

"Wesprzyjmy niewinne ofiary władzy Tuska. Ludzi niszczonych przez premiera, który w imię osobistej zemsty depcze prawo i ludzką godność. Ksiądz Michał Olszewski, twórca centrum pomocy ofiarom przemocy «Archipelag – Wyspy Wolne od Przemocy», oraz dwie urzędniczki – w tym matka chorego dziecka – zostali pozbawieni zdrowia i wolności tylko dlatego, że pomagali innym. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazany przez PSL potwierdził, że prawo było łamane, a aresztowanych traktowano w sposób nieludzki. Sąd wprost nazwał obecne rządy kryptodyktaturą" – napisał polityk PiS.

Ziobro wezwał do solidarności z księdzem i urzędniczkami. Dodał, że wyrok będzie zapewne wykonaniem "politycznego zamówienia władzy".

Niepokojące doniesienia

Mecenas Adam Gomoła, obrońca księdza Olszewskiego, przekazał niepokojące informacje na temat zbliżającego się procesu w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Duża część wylosowanych ławników nie będzie mogła wziąć w nim udziału, ponieważ mają inne, kolidujące z procesem, zobowiązania. Zastąpią ich ławnicy imiennie wskazani przez prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.

