Umowa UE-Mercosur. Korwin-Mikke: Nie ma żadnego znaczenia

Mieliśmy w Unii Europejskiej, która sama w sobie jest humorystyczną instytucją, jeśli nie liczyć o ogromnych pieniędzy, które angażuje, to mieliśmy komedię pod tytułem "umowa z Mercosurem". Otóż ta umowa z Mercosur już było omawiana od dziesięciu lat, bo to wszystko trwa, jak to w demokracji całymi latami, bo dawniej podpisywano traktaty w ciągu pięciu minut, czy pięciu dni, a teraz teraz robi się to całymi latami. Ta umowa składała się z dwóch części. Pierwsza to jest część dot. zniesienia ceł między innymi blokami państw, a druga to były bardzo ciekawe sprawy, mało ważne, ale bardzo ciekawe. Cofnę się teraz o 9 lat do podstania umowy z Kanadą.