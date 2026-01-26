Polski wojskowy: Trzeba przenieść działania wojenne na teren Rosji

Gen. broni rez. dr Jarosław Gromadziński, były dowódca Eurokorpusu, twórca 18. Dywizji Zmechanizowanej ocenił przyjęty Program Rozwoju Sił Zbrojnych do 2039 r. "W tym programie po raz pierwszy jest pokazane, że budujemy zdolności odstraszania poprzez możliwości oddziaływania na terytorium przeciwnika, czyli Rosji. Mówimy o głębokich uderzeniach. To warto podkreślić, ale na razie to są tylko słowa, bo poza deklaracjami nie widzę realnych działań mających na celu pozyskanie takich zdolności" – powiedział "Rzeczpospolitej".

Według wojskowego już dawno "powinniśmy pokazywać Rosji, że nie będziemy bierni i gdy tylko nas zaatakuje, to uderzymy wszystkimi możliwymi środkami, jakie posiadamy, aby też odczuła wojnę. Przeniesiemy działania na jej terytorium".

"Głębokie uderzenia"

"Czytając nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych, można odnieść wrażenie, że będziemy mieć zdolności do uderzeń na głębokość tysiąca kilometrów i jeszcze dalej, a także że rzeczywiście będziemy aktywnie prowadzić obronę poprzez uderzenia na terytorium przeciwnika.Jeżeli chcemy precyzyjnie uderzyć, musimy mieć dokładne namiary na określone cele. Musimy zbudować system rozpoznania, dowodzenia, odpowiedniego poziomu analizy i komunikacji – to musi być spójny system, a przecież satelity dopiero kupiliśmy, one zaczynają działać. Moim zdaniem dzisiaj nie możemy precyzyjnie uderzyć bez wsparcia sojuszniczego" – podkreśla gen. Gromadziński.

Rozmówca "Rz" zaznacza, że naszym celem jest zniszczenie potencjału militarnego i gospodarczego Rosji do prowadzenia działań. aby wojna stała się nieopłacalną. "Musimy uderzyć we wszystkie rezerwy wojskowe, węzły zaopatrzenia, infrastrukturę logistyczną. Słowem, w obiekty, które mają wpływ na prowadzenie działań wojennych. Wojsko potrzebuje zaopatrzenia, wsparcia, musi podejść z głębi operacyjnej, zatem naszym celem nie jest wojna z Rosją, ale z jej potencjałem wojskowym już na jej terytorium" – przekonuje były dowódca Eurokorpusu.

