"Głąby, korniszony". Żulczyk brutalnie o posłach popierających ICE

Żulczyk nie używał politycznych eufemizmów. Wprost zasugerował, że za narracją o „twardej walce z nielegalną migracją” kryje się, jego zdaniem, fantazja o przemocy, podlana popkulturą i mitologią kina akcji.

"Trump to dla was postać jak jakiś Van Damme"

W swoim wpisie zwrócił się wprost do Dariusz Mateckiego i Dominika Tarczyńskiego:

"Napisz wprost, że po prostu zrobiłbyś sobie z kumplem małe polowanko. Polatalibyście sobie w strojach moro. Coś wrzucili do jakiegoś kebaba. Zatrzymali uzbrojonego lewaka. Was, głąby, te migawki z Ameryki kręcą tym samym hajem co oglądany za dzieciaka z magnetowidu Rambo. Trump to dla was postać jak jakiś Van Damme. Lgniecie do tego świata jak mali samotni chłopcy. Tylko uważaj, korniszonie – jest 2026 rok, jesteście obaj po 40-tce i jesteście w Sejmie".

Wpis ten był bezpośrednią odpowiedzią na stanowisko Mateckiego, który stanął murem za Dominikiem Tarczyńskim. Europoseł PiS wcześniej opublikował w sieci nagranie z interwencji agentów ICE zakończonej śmiercią 37-letniego pielęgniarza, opatrując je komentarzem "Good Job ICE! FAFO". Skrót "FAFO" oznacza wulgarne "Fuck Around and Find Out".

twitter

"Polska powinna dążyć do utworzenia jednostek takich jak ICE"

Słowa Tarczyńskiego negatywnie oceniali również politycy PiS, w tym Janusz Cieszyński, który stwierdził, że wpis jest nie do obrony. Z kolei Roman Giertych zapowiedział złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Mimo to Matecki udzielił Tarczyńskiemu pełnego poparcia i ogłosił, że Polska powinna dążyć do utworzenia jednostek takich jak ICE. W kolejnych wpisach przedstawił daleko idące postulaty dotyczące polityki migracyjnej, m.in. hasło "zero nielegalnych migrantów", rozszerzenie prawa użycia broni przez służby oraz uznanie organizacji pomocowych za podmioty o charakterze terrorystycznym.

Amerykańska formacja ICE od miesięcy znajduje się pod ostrzałem krytyki mediów i organizacji praw człowieka w związku z brutalnymi interwencjami, w tym śmiertelnymi. Właśnie do tej brutalizacji języka i estetyki przemocy – jak podkreślają komentatorzy – odnosił się wpis Żulczyka, który stał się jednym z najmocniejszych głosów krytycznych w trwającej debacie.

Czytaj też:

Protesty w Minneapolis. Trump wysyła "cara od granicy"