Dyplomata wskazał, gdzie mogłoby się odbyć spotkanie Putin-Zełenski

Kolejna runda rozmów pokojowych między delegacjami rosyjską a ukraińską z udziałem amerykańskiej została zaplanowana na 1 lutego. 25 stycznia pragnący zachować anonimowość amerykański urzędnik przekazał, że rozmowy pokojowe w Abu Zabi przebiegły w dobrej atmosferze, a strony rosyjska i ukraińska wyraziły chęć ich kontynuowania. Nie ma konkretnych porozumień, ale poczyniony został kolejny krok ku ewentualnemu zakończeniu konfliktu zbrojnego.

Trump sugeruje spotkanie Putin-Zełenski

– W sali negocjacyjnej panowała atmosfera wzajemnego szacunku między stronami, ponieważ naprawdę chciały one znaleźć rozwiązanie – powiedział amerykańskiej agencji prasowej Reutera amerykański urzędnik, zastrzegający sobie anonimowość. W jego opinii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódcy Rosji Władimira Putina jest coraz bliżej. – Doszliśmy do bardzo szczegółowych ustaleń – przekazał.

Po zakończeniu sobotnich rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Wołodymyr Zełenski podtrzymał gotowość Kijowa do dalszych rozmów i podkreślił, że spotkanie w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich było konstruktywne.

Uszakow: Zapraszamy do Moskwy

Prezydent USA Donald Trump miał w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem zasugerować, by rosyjski prezydent spotkał się z przedstawicielem władz w Kijowie.

O ewentualne spotkanie prezydentów Putina i Zełenskiego został przez dziennikarzy zapytany głównego doradcy prezydenta Rosji ds. polityki zagranicznej, Jurij Uszakow.

– Jeśli Zełenski jest rzeczywiście gotowy na spotkanie, to proszę – zapraszamy go do Moskwy. Jednocześnie zapewnimy mu bezpieczeństwo i niezbędne warunki do pracy – powiedział Uszakow w wypowiedzi dla mediów rosyjskich.

Wcześniej Uszakow podkreślał, że Moskwa konsekwentnie domaga się, by ukraińskie wojska opuściły kontrolowaną jeszcze przez nie część Donbasu. – Co najważniejsze, podczas rozmów naszego prezydenta ze stroną amerykańską powtórzono, że bez rozwiązania kwestii terytorialnej według formuły uzgodnionej w Anchorage nie ma nadziei na osiągnięcie trwałego rozwiązania – powiedział

