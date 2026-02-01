Listy do redakcji (6)

Czy warto dziś zabiegać o pieniądze z Unii?

Prawicowe środowiska oczekują ograniczania rosnącego wpływu instytucji Unii na sytuację w Polsce. Środowiska koalicji rządowej zasadniczo tego wpływu nie kwestionują, co jest jedną z przyczyn sporu między nimi. Wobec zagrożenia suwerenności Polski w partiach prawicowych formułowany jest postulat o potrzebie reformy Unii, dla której drogowskazem powinien być powrót do jej idei założycielskich, które nie przewidywały tworzenia państwa europejskiego. Ocenie sensowności niektórych argumentów stosowanych w całym tym sporze pomoże analiza przepływów pieniężnych między Polską a Unią.