Jerzy Owsiak – zmierzch guru
Udostępnij44 Skomentuj
Opinie
  • Jan PospieszalskiAutor:Jan Pospieszalski

Jerzy Owsiak – zmierzch guru

Dodano: 
Jan Pospieszalski
Jan Pospieszalski Źródło: PMPG / Julita Ledzińska
#WARTO Sędzia Marcin Czarciński skazał 28 stycznia emerytkę, panią Izabelę, na karę pół roku więzienia w zawieszeniu na rok za „nawoływanie do zbrodni” i „groźby karalne” pod adresem Jerzego Owsiaka.

Sędzia Marcin Czarciński skazał 28 stycznia emerytkę, panią Izabelę, na karę pół roku więzienia w zawieszeniu na rok za „nawoływanie do zbrodni” i „groźby karalne” pod adresem Jerzego Owsiaka. Zasądził też zakaz kontaktów i zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość 50 metrów.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także