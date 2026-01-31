Jerzy Owsiak – zmierzch guru

#WARTO Sędzia Marcin Czarciński skazał 28 stycznia emerytkę, panią Izabelę, na karę pół roku więzienia w zawieszeniu na rok za „nawoływanie do zbrodni” i „groźby karalne” pod adresem Jerzego Owsiaka.
Sędzia Marcin Czarciński skazał 28 stycznia emerytkę, panią Izabelę, na karę pół roku więzienia w zawieszeniu na rok za „nawoływanie do zbrodni” i „groźby karalne” pod adresem Jerzego Owsiaka. Zasądził też zakaz kontaktów i zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość 50 metrów.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.