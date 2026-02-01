Hołownia kontratakuje

"Nie zauważa pan, jak wszyscy się z was śmieją?” – rzuciła w twarz Szymonowi Hołowni Monika Olejnik. Jeśli liczyła na to, że jej rozmówca się po tych słowach zmiesza lub zawstydzi, to nic podobnego nie nastąpiło. Były marszałek zdążył się już „ogarnąć” po okresie zagubienia, przygotował sobie logicznie spójną narrację, wyjaśniającą jego postępowanie, i zarysował polityczny plan.

Powiedzmy od razu, że ten plan wprawił medialne zaplecze władzy w wyraźne zaniepokojenie, a może wręcz przestrach. Olejnik ze swoim spostrzeżeniem spóźniła się zatem o dobry tydzień.