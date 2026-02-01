Za porządek!

Trochę na podobnej zasadzie Siergiej Łoźnica próbuje nam wmówić, że w 1937 r. dorosły, wykształcony obywatel ZSRS mógł sądzić, że żyje w państwie demokratycznym i praworządnym. Cóż, w każdej epoce zdarzają się jednostki odklejone od rzeczywistości, lecz bohater idealista jest najsłabszym ogniwem fabuły „Dwóch prokuratorów”. My tę lekcję już odrobiliśmy. W PRL w momentach politycznej odwilży pojawiały się książki i filmy, nieśmiało piętnujące „błędy i wypaczenia”. Najodważniejsi stawiali tezę, że stalinizm był zły od momentu, gdy zaczął prześladować ideowych komunistów. Na więcej nie pozwalała (auto)cenzura.