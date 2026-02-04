Burza ws. Nisztora. "Niewyobrażalny skandal"

Telewizja Republika poinformowała, że weszła w posiadanie nagrania rozmowy, w trakcie której oficer Służby Ochrony Państwa opowiadał o planach brutalnego zabójstwa dziennikarza Republiki Piotra Nisztora. Padają groźby porwania, uwięzienia w garażu, połamania nóg, polania zwłok ropą. Funkcjonariusz zapowiada też rozjechanie samochodem psów dziennikarza.

Na razie poznaliśmy fragment materiału. W sobotę na antenie Telewizji Republika zostanie on opublikowany w całości.

Fala komentarzy. "Szok"

Sprawa jest szeroko komentowana przez publicystów i polityków. Oburzenia nie kryje m.in. dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz. "Różne mieliśmy stosunki z @PNisztor i nie wątpliwości, że jesteśmy na dwóch różnych biegunach. Ale jeśli jakiś funkcjonariusz SOP chciał mu łamać nogi, to jest to niewyobrażalny skandal i sprawa do najszybszego wyjaśnienia. W demokratycznym państwie NIKT nie ma prawa grozić dziennikarzom!" – napisał Harłukowicz na portalu X.

Sprawę komentuje również prawnik Krzysztof Wąsowski. "Kilka razy miałem okazję reprezentować pana red. @PNisztor w różnych sprawach... wydawało się, że najbardziej "niebezpiecznie" było w czasach słynnej #AferaTaśmowa (vide: P. Nisztor, Jak rozpętałem aferę taśmową, Wyd. Fronda 2014, s. 80 i nast.)...ale to co się wyrabia teraz... to przechodzi wszelkie pojęcie..." – przyznaje.

"Sprawa gróźb zabójstwa niewygodnego dla władzy dziennikarza @PNisztor – i to bezpośrednio przez funkcjonariusza SOP podległego @donaldtusk ! – to test dla naszej demokracji. Przez długie miesiące ten człowiek nie poniósł żadnych konsekwencji, do dziś nie usłyszał zarzutów – pytanie kto go chroni i w czyim interesie miał grozić dziennikarzowi" – stwierdził Paweł Jabłoński z PiS.

"Ochroniarz Sikorskiego planował morderstwo redaktora @PNisztor. To wstrząsające. Rosyjskie standardy są już w Polsce obecne. Dymisja Siemoniaka i Kierwinskiego to minimum. Ten ostatni stanowi szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Kompletnie nie panuje nad służbami" – dodaje kolejny polityk PiS Andrzej Śliwka.

"Wygląda na to, że reżim @donaldtusk tworzy przestrzeń do fizycznej likwidacji ludzi tworzących największą niezależną od władzy telewizję w Polsce" – twierdzi Jarosław Olechowski z Republiki.

