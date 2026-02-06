Kardynał Fernández kontra Bractwo św. Piusa X. Co za konfrontacja!
  Paweł Chmielewski

Kardynał Fernández kontra Bractwo św. Piusa X. Co za konfrontacja!

Dodano: 
Tradycyjne święcenia kapłańskie – zdjęcie ilustracyjne
Tradycyjne święcenia kapłańskie – zdjęcie ilustracyjne
Trudno o bardziej kuriozalne spotkanie. Już w przyszłym tygodniu rozmawiać będą przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, ks. Davide Pagliarani – i prefekt Dykasterii Nauki Wiary, kardynał Victor Manuel Fernández.

2 lutego Bractwo Kapłańskie św. Piusa X ogłosiło, że 1 lipca zamierza konsekrować biskupów. Jak podał włoski dziennik "La Nuova Bussola Quotidiana", miałoby chodzić o wyświęcenie aż pięciu nowych biskupów – więcej, niż wyświęcił w 1988 roku abp Marcel Lefebvre.

Źródło: DoRzeczy.pl
