Kardynał Fernández kontra Bractwo św. Piusa X. Co za konfrontacja!

2 lutego Bractwo Kapłańskie św. Piusa X ogłosiło, że 1 lipca zamierza konsekrować biskupów. Jak podał włoski dziennik "La Nuova Bussola Quotidiana", miałoby chodzić o wyświęcenie aż pięciu nowych biskupów – więcej, niż wyświęcił w 1988 roku abp Marcel Lefebvre.