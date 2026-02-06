Tusk cytuje niemiecką prasę. "Polacy nadchodzą"

"»Polacy nadchodzą« – zobaczcie, jak to zdanie zmieniło się na przestrzeni ostatnich 30 lat. Niemiecka prasa donosi, że coraz częściej to nasze firmy przejmują ugruntowane zachodnie marki, a nie odwrotnie. Polska idzie po swoje. #RobimyNieGadamy" – napisał w piątek na platformie X premier Donald Tusk.

Szef polskiego rządu zamieścił również screen z artykułu opublikowanego na portalu internetowym niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

twitter

"Polacy nadchodzą" – tak brzmi tytuł tekstu, który ukazał się w czwartek w serwisie faz.net. "Przez wiele lat inwestorzy znali tylko jeden kierunek: z Niemiec do sąsiedniej Polski. Ale teraz coraz więcej Polaków kupuje niemieckie firmy" – czytamy.

Polacy przejmują zachodnie firmy

W 2025 r. polskie przedsiębiorstwa zrealizowały 45 zagranicznych akwizycji, z czego 34 dotyczyły rynków europejskich. "Najwięcej przejęć odnotowano w Niemczech (dziewięć transakcji), na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone (sześć), a na trzecim – Czechy i Rumunia (po trzy). Taka struktura geograficzna potwierdza silną koncentrację ekspansji kapitałowej polskich firm w Europie. Na dojrzałych rynkach europejskich przejęcia są sposobem na uzyskanie natychmiastowego dostępu do kluczowych zasobów – bazy klientów, kanałów sprzedaży, know-how czy kompetencji i zaplecza organizacyjnego" – wskazali eksperci z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, cytowani przez serwis wnp.pl. Akwizycja oznacza nabycie kontroli nad innym przedsiębiorstwem (fuzję i przejęcie).

Akwizycje ograniczają ryzyko i koszty ekspansji w porównaniu z projektami typu greenfield, czyli inwestycjami realizowanymi od podstaw. Jednak również w kategorii projektów typu greenfield w 2025 r. Polska osiągnęła bardzo dobry wynik. W ubiegłym roku ogłoszono 48 projektów tego typu o łącznej wartości 5,56 mld dolarów.

Czytaj też:

Zwrot ws. wielkiej inwestycji w Polsce. PLK odstępują od umowy