Czołgi jak mamuty

Jak się okazało, także Rosjanie potrzebują miejsca na dyskusję o wnioskach ze starcia z Ukrainą. Autorem tekstu jest rosyjski ekspert wojskowy Rusłan Puchow, który wcześniej już parę razy zwrócił uwagę zagranicznych obserwatorów niekonwencjonalnymi poglądami. W Polsce na myśli Rusłana Puchowa zwrócił uwagę Marek Budzisz – analityk ośrodka Strategy and Future.