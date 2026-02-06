Burza po reportażu Kanału Zero. MSZ wydał ostrzeżenie

W piątek głos w tej sprawie zabrał rzecznik resortu Maciej Wewiór, odnosząc się m.in. do kontrowersji wokół reportażu Marii Wiernikowskiej z Królewca przygotowanego dla Kanału Zero.

"Wyjazd nie jest dobrym pomysłem"

"Nie – wyjazd do Rosji jako dziennikarz, zwłaszcza jako dziennikarz, nie jest dobrym pomysłem. MSZ w dalszym ciągu odradza wszelkie podróże do Rosji, która uznaje nasz kraj za »nieprzyjazny«" – napisał Wewiór we wpisie opublikowanym na platformie X. Rzecznik zwrócił także uwagę na sytuację mediów w Rosji, wskazując, że według Reporterów bez Granic kraj ten zajmuje 171. miejsce na 180 państw w Światowym Indeksie Wolności Prasy.

Wpis rzecznika wiąże się z cyklem reportaży Marii Wiernikowskiej realizowanych dla Kanału Zero. Pierwszy odcinek z Królewca, będący częścią cyklu "Widziałam", pokazuje codzienne życie mieszkańców regionu – m.in. handel, gastronomię czy relacje społeczne. Materiał koncentruje się głównie na obserwacjach z perspektywy życia codziennego, co zdaniem krytyków pomija szerszy kontekst polityczny, represje wobec opozycji czy rolę propagandy państwowej.

Wiernikowska podróżowała bez wizy dziennikarskiej?

Kontrowersje wzbudził również sposób realizacji reportażu. Według komentatorów dziennikarka podróżowała bez wizy dziennikarskiej. Wskazali, że samo nagrywanie materiałów – zwłaszcza w pobliżu infrastruktury – może wiązać się w Rosji z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Część ekspertów i publicystów ocenia także, że reportaże pokazujące Rosję wyłącznie przez pryzmat życia codziennego mogą nieświadomie wzmacniać narrację propagandową Kremla. Z kolei przedstawiciele Kanału Zero podkreślają, że celem materiału było pokazanie rzeczywistości widzianej "z bliska", poprzez bezpośrednią obserwację życia mieszkańców regionu.

MSZ przypomina, że odradza podróże do Rosji m.in. w związku z wojną w Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Federacji Rosyjskiej za państwo nieprzyjazne. Resort wskazuje także na ograniczone możliwości udzielania pomocy konsularnej polskim obywatelom, wynikające z redukcji personelu dyplomatycznego w Rosji. W przypadku nagłego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa lub zamknięcia granic ewakuacja obywateli mogłaby okazać się bardzo trudna lub niemożliwa.

