Takie zarzuty sformułował wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko w rozmowie z rosyjskim dziennikiem "Izwiestija". Według niego Sojusz prowadzi aktywną militaryzację państw regionu oraz podczas ćwiczeń opracowuje scenariusze blokady rosyjskiej eksklawy. Jak twierdzi Gruszko, w takich warunkach możliwości dialogu o deeskalacji są bardzo ograniczone, dlatego Moskwa ma zamiar chronić swoje interesy „wszystkimi dostępnymi mechanizmami”.

Rosja oskarża NATO o trenowanie zajęcia obwodu królewieckiego

Podobnie wypowiadał się wcześniej doradca prezydenta Rosji Nikołaj Patruszew. Utrzymuje on, że podczas działań szkoleniowych przy rosyjskich granicach NATO trenuje zajęcie obwodu królewieckiego, blokowanie żeglugi na Bałtyku i Morzu Czarnym, a także prewencyjne uderzenia na miejsca stacjonowania rosyjskich sił odstraszania nuklearnego. Patruszew zapowiedział, że Moskwa odpowie na jakąkolwiek agresję wobec eksklawy "natychmiastowo i miażdżąco".

Rosja krytycznie odniosła się też do ostatniej propozycji prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy dotyczącej ograniczenia tranzytu do Kaliningradu. Rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Maria Zacharowa nazwała ten pomysł "prowokacyjnym". Kreml podkreśla jednocześnie, że niezależnie od sytuacji zamierza utrzymać połączenie z obwodem.

NATO wzmacnia odstraszanie na wschodzie

Państwa NATO kontynuują w tym czasie wzmacnianie obrony w regionie. W lipcu dowódca sił lądowych NATO generał Christopher Donahue poinformował, że Sojusz realizuje plan "linii odstraszania na wschodniej flance", obejmujący rozbudowę sił lądowych oraz pogłębienie współpracy z przemysłem zbrojeniowym. Były dowódca wojsk NATO w Europie, generał Ben Hodges, oceniał, że Sojusz posiada zdolności do szybkiego zniszczenia infrastruktury wojskowej Rosji w obwodzie królewieckim w razie agresji na jedno z państw członkowskich.

Równolegle Norwegia zapowiedziała modernizację i wzmocnienie kontroli na swojej 198-kilometrowej granicy z Rosją. Modernizacja ma objąć budowę nowych ogrodzeń, instalację czujników i kamer monitoringu oraz wykorzystanie dronów do patrolowania terenu. Zmiany mają objąć m.in. Skafferhullet i Storskog, czyli rejon oficjalnych przejść granicznych na dalekiej północy. Koszt modernizacji granicy ma wynieść około 16,4 mln euro, pozyskanych m.in. ze środków unijnych.

