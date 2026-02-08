O sprawie Epsteina powiem tyle: jeżeli Donald Trump brał udział w tym przestępstwie, to powinien trafić na krzesło elektryczne razem z całą resztą przestępców. Lubię Trumpa. Podoba mi się jego styl działania. No ale JEŻELI… to należy się KRZESŁO. Mogę kogoś cenić i podziwiać, ale gdy zrobi coś, za co należy się krzesło elektryczne, to ma dostać krzesło. Elon Musk powiedział tak: prawdziwym testem dla wymiaru sprawiedliwości będzie nie to, czy ujawnią wszystkie dokumenty Epsteina, ale to, czy ktokolwiek zostanie skazany.

***

Normalnemu człowiekowi nie chce się zmieścić w głowie, że wszyscy, którzy nami rządzą, to ludzie źli. Ponadto normalni ludzie w Ameryce nie są już w stanie przyjąć więcej informacji w sprawie Epsteina. Ameryka przekroczyła punkt nasycenia tym tematem: jak gąbka pełna wody – więcej nie wchłonie, każda nowa kropla wylewa się bokiem i nic nie zmienia.