Wkład Polonii amerykańskiej w odbudowę i wzmacnianie Polski

Od końca XIX wieku aż po współczesność, Polacy w Stanach Zjednoczonych stanowili nie tylko zaplecze demograficzne i kulturowe narodu rozproszonego, lecz także realną siłę polityczną, finansową i intelektualną, która wielokrotnie wspierała odbudowę i wzmacnianie państwa polskiego. W chwilach, gdy Polska znikała z mapy lub była pozbawiona suwerenności, Polonia amerykańska pełniła funkcję „zewnętrznego państwa obywatelskiego” – działającego na rzecz interesu narodowego poza granicami kraju.

Polonia a odzyskanie niepodległości (1914–1918)

Jednym z najbardziej wymiernych wkładów Polonii Amerykańskiej była jej rola w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Kluczowe znaczenie miała działalność Komitetu Narodowego Polskiego w USA, współtworzonego przez Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego, który w Stanach Zjednoczonych stał się nieformalnym rzecznikiem sprawy polskiej.

Danina krwi (Błękitna Armia)

Armia Polska we Francji, znana jako Armia Hallera, została zorganizowana na zasadzie ochotniczego zaciągu. Tworzyli ją Polacy służący w wojsku francuskim, polscy jeńcy wojenni z armii niemieckiej i austro-węgierskiej (około 35 tysięcy żołnierzy), a także – w stopniu kluczowym – ochotnicy z emigracji. Ze Stanów Zjednoczonych napłynęło około 22 tysięcy ludzi, z Kanady 221, z Brazylii ponad 300.

Koszty wyszkolenia, wyposażenia i transportu armii w całości poniósł rząd Francji. Rekrutacją w Ameryce zajęło się Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (Polish Falcons Gymnastic Society) – organizacja o ogromnych zasługach w kształtowaniu świadomości narodowej, patriotyzmu oraz sprawności fizycznej polskiej młodzieży na emigracji.

Licząca około 70 tysięcy żołnierzy „Błękitna Armia” generała Józefa Hallera należała wówczas do najlepiej wyposażonych i wyszkolonych formacji wojskowych w Europie. Dysponowała 120 czołgami, 98 samolotami, rozbudowanymi wojskami inżynieryjnymi, kawalerią, artylerią, wojskami łączności, kadrą instruktorską oraz siedmioma szpitalami polowymi. Hallerczycy przywieźli do Polski również około 10 tysięcy koni oraz znaczne zapasy amunicji. Uzupełnieniem nowoczesnego sprzętu było niezwykle wysokie morale żołnierzy.

Mówiąc o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nie sposób pominąć bezprecedensowego wysiłku polskiego wychodźstwa w Ameryce podczas I wojny światowej. Ponad 22 tysiące ochotników oddało swój czas, zdrowie i życie sprawie państwa, które formalnie jeszcze nie istniało. Żadna inna diaspora na świecie nie zdobyła się na porównywalną mobilizację militarną dla odrodzenia swojej ojczyzny. Jest to fakt o znaczeniu wyjątkowym – w historii Polski, Stanów Zjednoczonych i świata.

Przywództwo Ignacego Jana Paderewskiego w USA

Trzyletnia działalność Ignacego Jana Paderewskiego w Stanach Zjednoczonych (1915–1918) stanowi jeden z najbardziej udanych przykładów przywództwa politycznego sprawowanego poza strukturami państwowymi w nowożytnej historii Europy. Jej wymiernym rezultatem była rekrutacja ponad 22 tysięcy ochotników do Armii Polskiej we Francji – tzw. Błękitnej Armii, dowodzonej przez generała Józefa Hallera. Była to realna, zorganizowana siła zbrojna, która w decydującym momencie pojawiła się na europejskim teatrze działań wojennych jako materialny dowód istnienia „sprawy polskiej”.

Skuteczność Paderewskiego nie wynikała jednak wyłącznie z jego osobistej charyzmy czy światowej sławy artystycznej. Kluczowe znaczenie miała rozbudowana infrastruktura społeczna i organizacyjna Polonii amerykańskiej, którą potrafił on zintegrować i podporządkować wspólnemu celowi. Setki działaczy polonijnych, liczne organizacje społeczne i patriotyczne oraz wpływowa prasa polonijna uznały jego autorytet i przyjęły rolę zaplecza wykonawczego jego strategii. Paderewski stworzył wokół „polskiej sprawy” trwałe zaplecze intelektualne, finansowe i logistyczne, działające na skalę całego kontynentu.

W latach pobytu w USA wygłosił ponad 340 publicznych przemówień, docierając zarówno do środowisk polonijnych, jak i do amerykańskich elit opiniotwórczych. Równolegle prowadził intensywną korespondencję – własnoręcznie napisał tysiące listów do polityków, intelektualistów, duchownych i liderów społecznych, konsekwentnie internacjonalizując postulat odbudowy państwa polskiego. Była to klasyczna, choć wyjątkowo skuteczna forma dyplomacji publicznej i lobbingu politycznego, realizowana przez aktora pozapaństwowego.

Szczególne znaczenie miały zabiegi dyplomatyczne prowadzone przez organizacje polskie w USA, wzmocnione osobistą relacją i przyjaźnią Paderewskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Thomasem Woodrowem Wilsonem i jego doradcą Edwardem Mandell Housem- dyplomatą i szarą eminencją amerykańskiej polityki. To właśnie bezpośredni wpływ Paderewskiego doprowadził do podpisania przez Wilsona 5 października 1917 roku dekretu, zezwalającego Polakom w USA na formowanie własnej armii. Ponieważ prawo amerykańskie nie dopuszczało szkolenia obcych formacji wojskowych na terytorium USA, kluczową rolę odegrała Kanada, która udostępniła tereny pod obóz szkoleniowy w Niagara-on-the-Lake. Ośrodek ten, nazwany Obozem Tadeusza Kościuszki, stał się faktyczną kuźnią przyszłych kadr Wojska Polskiego.

To Polonia amerykańska od 1910 roku wypracowywała tekst memorandum, które potem Paderewski przedstawił Prezydentowi Wilsonowi i tak, za sprawą również Polonii amerykańskiej, racja polska została z sukcesem zaprezentowana na kongresie wersalskim.

Kulminacją politycznego wysiłku Paderewskiego było wystąpienie prezydenta Wilsona z 8 stycznia 1918 roku, kiedy to w orędziu do Kongresu USA – znanym jako program Czternastu Punktów – sprawa polska została po raz pierwszy w historii oficjalnie wpisana do agendy strategicznej mocarstwa światowego. W punkcie trzynastym Wilson jednoznacznie stwierdził:

„Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, obejmujące terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza, a jego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną zagwarantować traktatem międzynarodowym”.

Bezprecedensowe znaczenie tego zapisu polegało na tym, że polska niepodległość została zdefiniowana jako element porządku międzynarodowego, a nie jedynie regionalny postulat narodowy. W dużej mierze był to efekt konsekwentnej, wieloletniej pracy Ignacego Jana Paderewskiego – lidera, który potrafił przekształcić diasporę w realny podmiot polityczny i uczynić z niej narzędzie skutecznego oddziaływania geopolitycznego. Równolegle Polonia Amerykańska zorganizowała i finansowała Armię Polską we Francji (tzw. Błękitną Armię gen. Józefa Hallera). Według szacunków historyków, środowiska polonijne zebrały w latach 1914–1919 równowartość dziesiątek milionów dzisiejszych dolarów na cele wojskowe, humanitarne i dyplomatyczne. Większość tych operacji finansowych przechodziło przez pierwszy polski bank Jana Smulskiego, który był doradcą Paderewskiego.

Okres międzywojenny: wsparcie młodego państwa

Po 1918 roku Polonia amerykańska nie tylko nie zaprzestała swojej aktywności, lecz stała się jednym z kluczowych filarów odbudowy odrodzonego państwa polskiego. Jej zaangażowanie obejmowało zbiórki finansowe, inwestycje, pomoc humanitarną oraz transfer wiedzy i doświadczeń organizacyjnych. Organizacje polonijne systematycznie wspierały szkolnictwo, instytucje kultury oraz Kościół w Polsce, traktując II Rzeczpospolitą jako wspólne dobro wszystkich Polaków – niezależnie od miejsca zamieszkania.

Spektakularne działania polskich patriotów w Stanach Zjednoczonych, z Ignacym Janem Paderewskim na czele, doprowadziły do powstania American Relief Administration, znanej również jako Herbert Hoover Institution and the Organization of the American Relief Effort in Poland (1919–1923). Ta amerykańska organizacja rządowa, działająca we współpracy z innymi instytucjami pomocowymi – w tym z Polsko-Amerykańskim Komitetem Pomocy Dzieciom – przekazała do Polski pomoc finansową i materialną o łącznej wartości około 250 milionów dolarów.

W toku dociekań Kuryera Polskiego udało się dotrzeć do szczegółowych wyliczeń dr. Aleksandra Rytla, wybitnego działacza polonijnego i założyciela Związku Lekarzy Polskich w Chicago, dotyczących dodatkowych form wsparcia finansowego dla Polski w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Opracowanie to obejmuje środki zgromadzone w ramach Funduszu Narodowego, lokalnych zbiórek społecznych, paczek żywnościowych, indywidualnych przekazów pieniężnych, wpłat dokonywanych za pośrednictwem konsulatów, transferów bankowych, papierów wartościowych oraz tzw. polskiej pożyczki 6-procentowej.

Osobną, często pomijaną kategorię stanowiły środki przywożone do kraju przez powracających emigrantów. Ich wartość szacowana jest na około 100 milionów dolarów. Co istotne, przytoczone dane dotyczą wyłącznie pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. W rzeczywistości strumień dolarów płynący od amerykańskiej Polonii do Polski miał charakter długofalowy i nieprzerwany, utrzymując się aż do wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku.

Polski Biały Krzyż oraz Polskie Szare Samarytanki

Polska wyszła z I wojny światowej (1914–1918) jako kraj głęboko zniszczony. W odpowiedzi na ogrom potrzeb Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych powołali Polski Biały Krzyż oraz Polskie Szare Samarytanki działające przy YWCA (Young Women’s Christian Association). Organizacje te rekrutowały i szkoliły pielęgniarki, które niosły pomoc rannym żołnierzom oraz cywilom, zwłaszcza kobietom i dzieciom. Ich wkład w odbudowę Polski był kluczowy, choć z czasem niemal zapomniany.

Pielęgniarki wyszkolone w USA przybyły do Polski w 1919 roku. W ciągu kolejnych lat udzieliły pomocy ponad milionowi dzieci oraz tysiącom żołnierzy leczących się z ran wojennych, służąc wszystkim bez względu na wyznanie, pochodzenie czy status społeczny.

Historia Polskiego Białego Krzyża stała się bardziej rozpoznawalna dzięki założycielom – Ignacemu i Helenie Paderewskim. Ignacy Jan Paderewski, światowej sławy artysta i mąż stanu, pełnił po 1918 roku funkcję ministra spraw zagranicznych i premiera RP, a Helena Paderewska odegrała istotną rolę w pozyskiwaniu funduszy na działalność humanitarną. Obie organizacje – Polski Biały Krzyż i Szare Samarytanki – prowadziły szkolenia pielęgniarskie i działania edukacyjne, stanowiąc zaplecze humanitarne młodego państwa.

Polskie Szare Samarytanki zostały powołane przez YWCA we współpracy z American Relief Administration. Ważną postacią tej inicjatywy była hrabina Laura De Turczynowicz (z domu Blackwell), która – opierając się na własnych doświadczeniach wojennych – aktywnie wspierała szkolenie i rekrutację ochotniczek. Jednak najbardziej zaangażowaną w pomoc dla Polski i Polaków była Agnieszka Wisła z Chicago, późniejsza działaczka polonijna, współzałożycielka Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i główna założycielka Korpusu Pomocniczego Pań.

Pierwsza grupa dotarła do Polski w lipcu 1919 roku i przez trzy lata szkoliła miejscowych wolontariuszy, pomagała uchodźcom oraz nadzorowała dystrybucję pomocy humanitarnej, stając się jednym z najważniejszych, choć niedocenionych, rozdziałów historii wsparcia Polonii amerykańskiej dla odrodzonej Rzeczypospolitej.

Równolegle Polonia pełniła funkcję nieformalnego „ambasadora Polski” w Stanach Zjednoczonych – przeciwdziałając dezinformacji i wrogiej propagandzie oraz konsekwentnie budując pozytywny wizerunek młodego państwa polskiego na arenie międzynarodowej.

II wojna światowa i walka o prawdę

Podczas II wojny światowej Polonia amerykańska stała się jednym z kluczowych zapleczy politycznych i finansowych rządu RP na uchodźstwie w Londynie. Organizacje polonijne, w szczególności Kongres Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress), założony w 1944 roku przez Karola Rozmarka, prowadziły intensywną działalność informacyjną i lobbingową wobec administracji Franklina D. Roosevelta. Polonia finansowała pomoc humanitarną dla ludności cywilnej, wspierała struktury Polskiego Państwa Podziemnego oraz nagłaśniała niemieckie i sowieckie zbrodnie wojenne, w tym mord katyński. Po 1943 roku środowiska polonijne należały do nielicznych w USA, które konsekwentnie sprzeciwiały się sowieckiej narracji historycznej.

Pierwsze lata pokoju – pieniądze i paczki

Bezpośrednio po zakończeniu wojny, gdy Polska znajdowała się w stanie głębokiej ruiny, Polonia amerykańska natychmiast uruchomiła szeroką akcję pomocową. Rada Polonii Amerykańskiej zebrała ponad 5,3 mln dolarów, a wspólnie z Kongresem Polonii Amerykańskiej organizowała masowe wysyłki paczek z żywnością, odzieżą i lekarstwami, które docierały do rodzin w całym kraju.

Największy rozmach miała pomoc realizowana przez UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), uruchomiona w Polsce dzięki zabiegom Polonii w USA. Od września 1945 roku transporty trafiały bezpośrednio do portów w Gdańsku i Gdyni. Już 18 września 1945 roku statek Oremar dostarczył m.in. 1450 ton żywności, ponad 1000 ton mydła i 1000 ton odzieży, a także ogromne ilości sprzętu i materiałów przemysłowych.

Do końca 1946 roku w Polsce zmontowano 1812 ciągników, 20 parowozów i 500 ciężarówek. Łącznie kraj otrzymał około 2 milionów ton towarów, w tym paliwa, leki, odzież oraz zwierzęta gospodarskie – 140 tys. koni i 17 tys. sztuk bydła. Wartość tej pomocy wyniosła 453 mln dolarów, co czyni ją jedną z największych operacji pomocowych w powojennej Europie.

Po 1945 roku, gdy Polska znalazła się pod dominacją Związku Sowieckiego, Polonia amerykańska podtrzymywała ciągłość prawną i symboliczną II Rzeczypospolitej. Wspierała rząd RP na uchodźstwie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz emigracyjne archiwa i ośrodki badawcze, które ocaliły dokumentację państwową i wojskową przed komunistycznym zniszczeniem.

Zimna wojna: strażnik suwerenności

Patriotyczna aktywność Polonii amerykańskiej była przez władze PRL konsekwentnie zwalczana. Już w czasie II wojny światowej sowiecki wywiad rozpoczął operację dezintegracji środowisk polonijnych, a po 1945 roku zadanie to przejęły służby bezpieczeństwa PRL. Ich celem było trwałe podzielenie i osłabienie emigracji niepodległościowej. Skutki tych działań są widoczne do dziś, choć miejsce aparatu komunistycznego zajęły inne służby i mechanizmy wpływu.

Po 1989 roku nie powstała żadna kompleksowa monografia poświęcona inwigilacji Polonii. Proces odkłamywania jej historii – także w oparciu o archiwa IPN i tzw. zbiór zastrzeżony – pozostaje fragmentaryczny i wybiórczy. Badacze chętnie analizują pierwsze lata powojenne, natomiast unikają lat 80., kluczowych dla współczesnych elit i karier, również na emigracji. Mimo upływu ponad trzech dekad od upadku PRL część osób „zadaniowanych” do niszczenia emigracji nadal funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Rodzi to pytania, których w Polsce nie chce się stawiać wprost: dlaczego lustracja Polonii pozostaje tematem tabu?

Lobbing i wpływ polityczny

Mimo presji i inwigilacji Polonia amerykańska skutecznie wykorzystywała swoje wpływy w Waszyngtonie. Dzięki jej działaniom rząd USA m.in.:

finansował Radio Wolna Europa ,

, uruchomił program Displaced Persons , umożliwiający emigrację ok. 150 tys. Polaków ,

, umożliwiający emigrację ok. , uznał granice Polski na Odrze i Nysie ,

, przeprowadził śledztwo katyńskie, jednoznacznie obciążając winą ZSRR,

zrównał świadczenia polskich weteranów z benefitami weteranów amerykańskich.

Solidarność i upadek komunizmu

W latach 80. Polonia ponownie odegrała rolę kluczową. Jej lobbing doprowadził do zaangażowania USA w finansowanie opozycji demokratycznej poprzez National Endowment for Democracy (NED) oraz do uchwalenia SEED Act – programu wielomiliardowej pomocy dla Polski i regionu. Powołano także Polish American Enterprise Fund (PAEF) wspierający transformację gospodarczą, a tysiące uchodźców politycznych uzyskało azyl w USA. Pomoc materialna i finansowa dla „Solidarności”, koordynowana m.in. przez ośrodki w Chicago, Nowym Jorku i Detroit, sięgała setek milionów dolarów.

W okresie zimnej wojny Polonia amerykańska pełniła funkcję trwałego zaplecza antykomunistycznego w Stanach Zjednoczonych. Kongres Polonii Amerykańskiej, Fundacja Kościuszkowska, Polish American Freedom Foundation oraz środowiska akademickie i kombatanckie wywierały stały wpływ na Kongres USA, Departament Stanu i opinię publiczną. Istotną rolę odegrały także postaci takie jak Zbigniew Brzeziński, który konsekwentnie postrzegał Polskę jako kluczowy element geopolitycznej równowagi w Europie Środkowo-Wschodniej.

Po 1989 roku: niewykorzystany potencjał Polonii amerykańskiej i systemowe wykluczenie

Po upadku komunizmu Polonia Amerykańska odegrała ważną rolę w odbudowie Polski, wspierając reformy ustrojowe, integrację z NATO i UE, transfer kapitału oraz promocję polskich interesów gospodarczych i bezpieczeństwa. Aktywnie popierała rozszerzenie NATO w 1999 roku, traktując członkostwo Polski jako fundament suwerenności.

Mimo tego III RP nie stworzyła trwałych mechanizmów współpracy z diasporą. Relacje miały charakter symboliczny lub incydentalny, co osłabiło instytucjonalne więzi, mimo że Polonia dysponuje znaczącym kapitałem politycznym, eksperckim i gospodarczym w strukturach USA.

Z geopolitycznego punktu widzenia Polonia Amerykańska jest unikatowym zasobem strategicznym – częścią narodu polskiego i jednocześnie trwałym elementem amerykańskiego systemu politycznego. Funkcjonuje jako instrument soft power, wpływając na decyzje w USA poprzez lobbing, media, think tanki i kanały demokratyczne. Dzięki temu przyczyniła się do utrzymania obecności wojsk USA w Polsce po 2014 roku oraz wzmocnienia wschodniej flanki NATO po rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Polonia może być traktowana jako „przedłużenie strategicznej głębi państwa”, zwiększające odporność Polski na presję zewnętrzną, szczególnie ze strony Rosji. Brak spójnej doktryny państwowej wobec diaspory – obejmującej bezpieczeństwo, energetykę, narrację historyczną i wojnę informacyjną – oznacza de facto rezygnację z jednego z nielicznych instrumentów wpływu, który średnie państwo może wykorzystać wobec supermocarstwa. Historia XX i XXI wieku pokazuje, że tam, gdzie państwo polskie prowadziło strategiczny dialog z Polonią, jego pozycja międzynarodowa realnie się wzmacniała.

Polska racja stanu a Polonia amerykańska

Dzieło Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Smulskiego – pierwszego polskiego milionera w USA – działaczy Związków Sokolich, dr. Teofila Starzyńskiego oraz ochotników Błękitnej Armii, zostało po II wojnie światowej kontynuowane przez kolejne pokolenia Polonii amerykańskiej. Po zdradzie jałtańskiej i zerwaniu ciągłości państwowej, Polonia w USA, współpracując z rządem londyńskim, stała się jedynym rzeczywistym reprezentantem polskiej racji stanu na Zachodzie. Pierwszy prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA), Karol Rozmarek, stwierdził:

„Obrona Polski jest dzisiaj naszym najświętszym i najważniejszym obowiązkiem. Od nas zależy, czy ta obrona będzie tylko patriotycznym frazesem, czy będzie rzeczywistą obroną, taką, za którą Polonia amerykańska nie będzie się musiała w przyszłości wstydzić”.

Słowa te pozostają aktualne po dziś dzień. Wśród liderów, którzy pracowali dla dobra Polski w różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych, wyróżniają się Rozmarek i Alojzy Mazewski, ale także setki innych, mniej znanych patriotów. Polonia amerykańska wywierała realny wpływ na politykę USA, wspierana zarówno przez osoby polskiego pochodzenia, jak i przyjaciół Polski, w tym senatora Edmunda Muskie, kongresmena Klemensa Zabłockiego czy Zbigniewa Brzezińskiego. Dzięki działalności prof. Oskara Haleckiego w zachodniej terminologii pojawiło się pojęcie Europy Środkowo-Wschodniej, a prof. Kamil Dziewanowski, w książce Józef Piłsudski. Europejski federalista, 1918–1922 (1969), popularyzował ideę Międzymorza wśród amerykańskich elit.

Do najważniejszych osiągnięć Polonii należało doprowadzenie do śledztwa w Kongresie USA w sprawie zbrodni katyńskiej i uznanie odpowiedzialności Związku Sowieckiego, działania na rzecz uznania polskich granic na Odrze i Nysie, finansowanie Radia Wolna Europa, a także wydanie w 1966 roku amerykańskiego znaczka pocztowego z wizerunkiem Białego Orła w koronie z katolickim krzyżem, z okazji tysiąclecia państwa polskiego.

Dziedzictwo Polonii uzupełniają publikacje dokumentujące jej działalność: Jerzy Walter wydał w 1957 roku zbiór dokumentów Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce, Władysław Zachariasiewicz opublikował Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej, a Edmund Banasikowski w książce Na zew Ziemi Wileńskiej (1990) po raz pierwszy wspomniał legendarną sanitariuszkę „Inkę” – Danutę Siedzikównę – wprowadzając pojęcie „Żołnierze Niezłomni”. Za tę publikację otrzymał w 1989 roku nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Emanacją idei Pax Polonica była książka prof. Donalda Pienkosia For Your Freedom Through Ours (Za waszą wolność przez naszą), a w 2008 roku prof. Anna Cienciała wydała w USA głośną publikację Katyń: A Crime Without Punishment.

Narrację tę uzupełniały artykuły polonijnych naukowców oraz audycje radiowe w Głosie Ameryki i Radiu Wolna Europa. Dzięki nim podtrzymywano pamięć o Katyniu, Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, Narodowych Siłach Zbrojnych, zbrodniach Gułagu, Holokauście i zdradzieckiej roli agentury Moskwy w Polsce.

Współczesną spuściznę Polonii amerykańskiej dopełniają działania Edwarda Moskala, prezesa KPA od 1994 roku. To on, wraz z Amerykanami polskiego pochodzenia i przyjaciółmi Polski, doprowadził do powstania petycji podpisanej przez dziewięć milionów obywateli USA, wzywającej do przyjęcia Polski do NATO. Polonia amerykańska pozostaje zatem nie tylko strażnikiem polskiej racji stanu, ale także strategicznym partnerem w budowaniu wizerunku Polski i jej obecności na arenie międzynarodowej. Dane World Bank, opracowane przez Migration Policy Institute przed pandemią mówią, że corocznie Polonia z USA wysyła do Polski około 900 milionów dolarów. Były to środki porównywalne z tymi, które inwestują u nas zagraniczne firmy.

Polonia amerykańska – strategiczny potencjał Polski

Na świecie żyje około 20 milionów osób dum nych z polskiego pochodzenia, z czego blisko 10 milionów stanowi Polonia amerykańska. To jedna z najlepiej wykształconych diaspor w Stanach Zjednoczonych, dysponująca wysokim kapitałem intelektualnym, finansowym i społecznym. Mimo tego jej potencjał pozostaje w dużej mierze niewykorzystany w relacjach Polska–USA.

Polonia amerykańska posiada stabilne instytucje – Polish American Congress, Fundację Kościuszkowską, PNA, media i izby handlowe – oraz pozytywny wizerunek w społeczeństwie amerykańskim. Jej mocną stroną są wspólne z Polską wartości: demokracja, wolność, religia i rodzina. Jednocześnie środowisko jest rozproszone, wewnętrznie spolaryzowane i niedostatecznie skoordynowane z Polską. Brakuje silnej, centralnej reprezentacji, nowoczesnych mediów anglojęzycznych i spójnej polityki państwa wobec diaspory.

Historycznie Polonia odgrywała kluczową rolę w obronie polskiej racji stanu. Już po II wojnie światowej współpracowała z rządem londyńskim, była aktywna w lobbingu na rzecz uznania polskich granic, śledztwa katyńskiego, finansowania Radia Wolna Europa i wsparcia dla „Solidarności”. Jej działania przyczyniły się do rozszerzenia NATO, utrzymania obecności wojsk USA w Polsce po 2014 roku oraz wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Polonia pełni w tym kontekście funkcję trwałego instrumentu soft power – zdolnego wpływać na decyzje amerykańskie poprzez lobbing i media.

Współczesna Polonia amerykańska może wspierać Polskę w trzech głównych obszarach: gospodarka i innowacje (energia, cyberbezpieczeństwo, AI, medycyna), polityka i lobbying w USA oraz dyplomacja kulturalna i obywatelska. Transformacja pokoleniowa, dwujęzyczność i kompetencje cyfrowe młodych Polaków w USA stanowią szansę na odnowienie struktur i budowanie trwałych sieci współpracy z Polską.

Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, konieczne jest zbudowanie długofalowej Strategii Współpracy z Polonią Amerykańską, obejmującej zarówno instytucje państwowe, jak i media, edukację, projekty inwestycyjne i dyplomację obywatelską. Polonia powinna mieć realny wpływ polityczny poprzez własnych przedstawicieli w Kongresie USA, na poziomie stanowym i lokalnym. Wspólne działania powinny tworzyć stabilny most między Polską a diasporą, pozwalający Polonii stać się ambasadorem polskich spraw na świecie.

Polonia amerykańska nie jest reliktem przeszłości – to strategiczny zasób XXI wieku, który, jeśli zostanie odpowiednio aktywizowany i potraktowany jako partner państwa polskiego, może wzmocnić pozycję Polski w relacjach z USA i światem, budując trwałą obecność globalną oraz nowoczesny wizerunek Polski.

Wkład Polonii Amerykańskiej w odbudowę i wzmacnianie państwa polskiego ma charakter ciągły, systemowy i historycznie udokumentowany. Nie jest to jedynie opowieść o sentymencie emigrantów, lecz o realnym współtworzeniu polskiej racji stanu poza granicami kraju.

Wnioski końcowe