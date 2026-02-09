Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko wydało komunikat

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy z 8 na 9 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów.

Obiekty były na bieżąco śledzone i "pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania". Wojsko zapewnia, że kontrolowało sytuację, która nie stanowiła zagrożenia dla "bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP".

"Wojsko, działając zgodnie z obowiązującymi procedurami, współpracuje ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, na bieżąco przekazując niezbędne informacje umożliwiające szybką reakcję, w tym przejęcie obiektów oraz zatrzymanie osób podejrzanych o udział w tych incydentach. Siły Zbrojne RP utrzymują całodobową gotowość operacyjną w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej" – dodano w opublikowanym komunikacie.

Białoruskie balony

W ostatnich dniach wojsko informowało już o próbach strony białoruskiej przetestowania gotowości polskich systemów obrony. W nocy z 31 stycznia na 1 lutego polskie wojsko odnotowało wloty w przestrzeń powietrzną "obiektów o charakterze balonów". Armia przekazała, że "loty obiektów były monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski".

O tym, że do Polski wleciały prawdopodobnie balony przemytnicze, poinformowała w oddzielnym komunikacie Straż Graniczna. Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia.

"Wszystkie działania podejmowane na granicy odbywają się w ramach zintegrowanego systemu ochrony państwa. Każdy sygnał o naruszeniu lub zbliżeniu się do strefy nadgranicznej jest przez służby weryfikowany" – podała SG.

O podobnych incydentach strażnicy informowali w środę (28 stycznia) i w sobotę (31 stycznia).

