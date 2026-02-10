Poseł apeluje do premiera: To temat, nad którym powinien się pochylić

– Niestety na sali nie ma pana premiera, ponieważ zajmuje się powoływaniem Rady Przyszłości. Z przykrością stwierdzam, że bardzo wielu obywateli naszego kraju przyszłości, która rysowałaby się przed nimi w różowych barwach nie ma – powiedziała na początku 51. posiedzenia X kadencji Sejmu.

Matysiak: To temat, nad którym powinien pochylić się premier

Poseł niezrzeszona – wcześniej Razem – podkreśliła, że bezrobocie jest notowane już na poziomie 6 procent. – Tak wysokiego bezrobocia nie było od czasu apogeum pandemii. W Polsce jest tylko 10 powiatów, w których bezrobocie nie wzrosło. W żadnym województwie w Polsce liczba bezrobotnych nie spadła, a w zeszłym roku bezrobotnych przyszło 100 tysięcy – powiedziała.

– Myślę, że to jest temat, którym powinna się zajmować wysoka izba, nad którym powinien pochylić się pan premier i zainteresować się pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej – zaapelowała parlamentarzystka. – Jeżeli w taki sposób będziemy postępować, to bezrobotnych na koniec tego roku będzie jeszcze więcej – prognozowała Matysiak.

Stopa bezrobocia w styczniu 2026 roku wyższa niż w grudniu 2025 roku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że wstępne dane za styczeń wskazują, że liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 934,8 tys.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu – zgodnie z szacunkami resortu – to 6 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia 2026 roku kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w woj. wielkopolskim do 9,9 proc. w woj. warmińsko-mazurskim. W porównaniu do grudnia wzrosła o 0,6 pkt. proc. w woj. warmińsko-mazurskim, o 0,4 pkt. proc. w sześciu województwach, o 0,3 pkt. proc. w siedmiu województwach i o 0,2 pkt. proc. w dwóch województwach.

GUS informował, że stopa bezrobocia w grudniu 2025 roku wyniosła 5,7 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej (listopad 2025 roku)

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 887,9 tys. wobec 873,6 tys. miesiąc wcześniej. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,6 tys. wobec 93,0 tys. w listopadzie 2025 roku.

