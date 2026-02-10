Tomasiak wicemistrzem olimpijskim. Skoczek aktywnie uczestniczy w życiu swojej parafii

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Bielsko-Żywieckiej napisało w mediach społecznościowych: "Drogi Kacprze, tak jak Ty niosłeś kadzidło przed Panem, tak teraz On niech Cię niesie daleko i bezpiecznie. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni i dziękujemy za Twoje świadectwo wiary”.

Duszpasterstwo zamieściło na swym profilu facebookowym liczne zdjęcia Kacpra służącego do Mszy św.

Sukces młodego sportowca

Srebrny medal olimpijski Kacpra Tomasiaka stał się powodem do dumy nie tylko dla Bielska-Białej i Podbeskidzia, ale także dla bielskiej wspólnoty parafialnej NSPJ, w której młody sportowiec pełni posługę lektora, łącząc sportową pasję z żywym świadectwem wiary.

Do sukcesu młodego olimpijczyka odniósł się ks. Marcin Aleksy, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Podkreślił, że Kacper od lat jest związany z parafią. Zwrócił uwagę, że jego postawa przy ołtarzu i na skoczni pokazuje konsekwencję, pokorę i odpowiedzialność, które są owocem zarówno formacji sportowej, jak i duchowej.

– To się jakoś łączy. Kacper jest bardzo skromny, pracowity, zawsze pozytywnie nastawiony – wspomina ks. Aleksy i zaznacza, że obecnie Kacper służy przy ołtarzu w bielskiej parafii sporadycznie, gdyż razem z rodziną przeprowadził się do Lipowej. Duszpasterz nie ukrywa, że cała wspólnota parafialna jest dumna z olimpijskiego sukcesu swojego lektora.

19-letni bielszczanin po pierwszej serii, w której uzyskał 103 metry, zajmował czwarte miejsce. Do drugiej serii nie awansował żaden inny reprezentant Polski. W decydującym skoku Tomasiak zachował spokój i oddał próbę na 107 metrów – jedną z dwóch najdłuższych w całym konkursie – co dało mu wicemistrzostwo olimpijskie.

Niespodziewany sukces

Kacper Tomasiak jest najmłodszym spośród polskich medalistów zimowych igrzysk – dotąd było ich dziesięciu. Srebrny medal to największy sukces w jego dotychczasowej karierze. Zawodnik LKS Klimczok-Bystra zaledwie trzy miesiące wcześniej debiutował w zawodach Pucharu Świata.

Urodzony 20 stycznia 2007 r. w Bielsku-Białej, ukończył liceum w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, a obecnie studiuje na Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie. Jest wielokrotnym stypendystą Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz instytucji sportowych szczebla krajowego. Od lat regularnie powoływany do kadr narodowych juniorów i seniorów, ma na koncie liczne medale mistrzostw Polski, sukcesy w FIS Cup oraz starty w najważniejszych imprezach międzynarodowych.

