Poseł w Sejmie: Do tego doprowadziły wasze zwidy o "neosędziach"

W środę rozpoczęło się 54. posiedzenie Sejmu X kadencji. Na początku obrad głos zabrał m.in. Jarosław Sachajko. Poseł wypowiedział się w sprawie działań rządu Donalda Tuska wobec polskiego sądownictwa.

Sachajko w Sejmie do KO: Zrobiliście z części sędziów funkcjonariuszy

Poseł złożył wniosek formalny o przerwę i informację premiera "w sprawie dewastacji sądownictwa przez polityków z PO, teraz z Koalicji Obywatelskiej". – To, co robicie z Adamem Borowskim, bohaterem walki o wolną Polskę, którego wysyłacie do więzienia za krytykę Romana Giertycha, to ohydna, ordynarna polityczna zemsta – zwrócił się do parlamentarzystów siedzących w ławach KO.

– Do tego doprowadziły wasze zwidy o "neosędziach", wasze donosy i błaganie, by Bruksela wtrącała się w polskie sądownictwo. Zrobiliście z części sędziów polityków, usłużnych funkcjonariuszy, którzy zamiast służyć Polsce, realizują wasze polityczne zlecenia – powiedział Sachajko.

Poseł koła Demokracji Bezpośredniej wyraził ocenę, że "każdy sędzia, którzy sprzeniewierza się Konstytucji i rocie ślubowania", powinien zostać pozbawiony możliwości zatrudnienia we wszystkich zawodach prawniczych. – Dość bezprawia w sądach – dodał na koniec wystąpienia.

Wniosek formalny o przerwę został odrzucony przez sejmową większość w głosowaniu.

Borowski do więzienia za krytykę Giertycha

W styczniu Borowski usłyszał wyrok pół roku pozbawienia wolności za znieważenie posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Chodzi o wypowiedź na antenie Telewizji Republika. – Widzimy mecenasa – jednego z wielu oczywiście, bo ten zawód się zdegenerował – który z przestępcami współpracuje – stwierdził Borowski. Opozycjonista został zobowiązany do przeproszenia Giertycha, jednak tego nie zrobił. – Sąd stwierdził, że miałem okazję przeprosić, nie skorzystałem z tego – mówił we wtorek Adam Borowski. – Prokurator wnioskował o zawieszenie kary, sąd pozostał nieugięty – przekazał po wyjściu z sali sądowej.

