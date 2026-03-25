Burza w Niemczech. Steinmeier otwarcie uderza w rząd Merza

We wtorek, podczas przemówienia w siedzibie niemieckiego MSZ, Steinmeier odniósł się do działań USA i Izraela wobec Iranu. Określił je jako "politycznie fatalny błąd" oraz "sprzeczne z prawem międzynarodowym". Choć nie wskazał wprost rządu, jego słowa zostały zinterpretowane jako komentarz do stanowiska Berlina. Jak zauważa "Der Spiegel", była to otwarta krytyka polityki zagranicznej kanclerza.

Różnice na najwyższym szczeblu

"Der Spiegel" ocenia, że prezydent "pokazał pewność siebie, ale jednocześnie uprościł sprawę". W wystąpieniu zasugerował także, że Niemcy powinny wyraźniej sygnalizować swoje stanowisko wobec sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych. Do słów prezydenta odniosła się CDU. Szef frakcji partii w Bundestagu Jens Spahn wezwał Steinmeiera do większej powściągliwości. "Ocena prawna należy w tej sprawie, podobnie jak i w innych, do rządu federalnego i oczekuję od osób pełniących najwyższe funkcje państwowe, że poczekają na tę ocenę i będą ją respektować" – oświadczył.

Według "Der Spiegel" prezydent poszedł dalej, podając w wątpliwość, czy Stany Zjednoczone pozostają jednoznacznym sojusznikiem Niemiec. Zwrócił też uwagę, że stanowisko Niemiec wobec konfliktów na Bliskim Wschodzie oddaliło Berlin od krajów Globalnego Południa. Steinmeier odniósł się również do porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 roku, którego był współnegocjatorem. W jego ocenie utrzymanie układu mogło zapobiec obecnej eskalacji. "Der Spiegel" zaznacza jednak, że jest to teza trudna do jednoznacznego potwierdzenia.

Niemcy zadeklarowały pomoc w Iranie

Kilka dni temu część państw Zachodu sygnalizowała swoją gotowość do ograniczonego działania w regionie Bliskiego Wschodu. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Holandii i Japonii we wspólnym oświadczeniu potępili ataki Iranu na statki handlowe i infrastrukturę energetyczną oraz faktyczne zablokowanie cieśniny Ormuz.

Wezwali Teheran do deeskalacji i zadeklarowali gotowość do udziału w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi.

