Iran przedstawia plan pokoju. Twarde warunki Teheranu

Z informacji ujawnionych przez media wynika, że irańskie władze uzależniają rozejm od spełnienia szeregu daleko idących postulatów.

Iran chce m.in. wypłaty reparacji

Kluczowym żądaniem Iranu jest zamknięcie wszystkich amerykańskich baz wojskowych w Zatoce Perskiej oraz całkowite zniesienie sankcji gospodarczych. Teheran domaga się także wypłaty reparacji za straty poniesione w trakcie konfliktu. Na liście warunków znalazło się również zakończenie izraelskich ataków na Hezbollah w Libanie oraz gwarancje, że działania zbrojne nie zostaną wznowione w przyszłości.

Pojawił również postulat dotyczący cieśniny Ormuz. Iran chce uzyskać prawo do regulowania ruchu statków i pobierania opłat za przepływ przez jeden z najważniejszych szlaków morskich na świecie.

Waszyngton mówił o postępie

We wtorek prezydent USA Donald Trump przekazał, że Iran miał zgodzić się na jeden z kluczowych warunków zakończenia konfliktu. – Wszystko zaczyna się od tego, że nie mogą mieć broni jądrowej (...). Zapytano mnie, jakie jest 10 najważniejszych punktów (porozumienia). Powiedziałem: no cóż, numer jeden, dwa i trzy to: nie mogą mieć broni jądrowej i nie będą jej mieć, i o tym właśnie mówimy. Nie chcę mówić z góry, ale zgodzili się, że nigdy nie będą mieli broni jądrowej – powiedział Trump.

Tymczasem rozmówcy cytowani przez "Wall Street Journal" podkreślają, że lista żądań przedstawiona przez Teheran – zwłaszcza punkty dotyczące wycofania wojsk USA z regionu oraz zniesienia wszystkich sankcji, są trudne do zaakceptowania. Wątpliwości budzi także kwestia cieśniny Ormuz. Jak wskazują, ewentualna zgoda na większą kontrolę Iranu nad tym szlakiem mogłaby mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa transportu i globalnego rynku energii.

