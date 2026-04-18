Pilny komunikat władz Iranu. Złe wieści w sprawie cieśniny Ormuz

W sobotę władze Iranu ogłosiły "powrót do stanu poprzedniego i ścisłą kontrolę armii" nad cieśniną Ormuz.

Ostrzegły przy tym, że będą nadal blokować tranzyt przez cieśninę, dopóki USA nie zniosą blokady morskiej wybrzeża Iranu.

"W następstwie wcześniejszych porozumień Islamska Republika Iranu zgodziła się, w dobrej wierze, zezwolić ograniczonej liczbie tankowców i statków handlowych na kontrolowany przepływ przez cieśninę Ormuz. Niestety, Amerykanie, notorycznie łamiąc obietnice, nadal dopuszczają się bandytyzmu i piractwa pod przykrywką tak zwanej blokady" – czytamy w oświadczeniu armii Iranu, w komunikacie, który cytuje agencja Tasnim.

Władze Iranu w piątek ogłosiły otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu w wojnie z USA i Izraelem, czyli do najbliższego wtorku wieczorem.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie cieśniny Ormuz, zapowiadając przy tym utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z Iranem.

Mohammad Bager Ghalibaf, przewodniczący parlamentu Iranu, w reakcji na stanowisko USA, zagroził tym, że władze w Teheranie ponownie zamkną cieśninę, jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą blokady morskiej Iranu.

"Jeśli blokada będzie kontynuowana, cieśnina Ormuz nie pozostanie otwarta" – napisał na platformie X. Dodał, że tranzyt statków przez cieśninę będzie się odbywał za zgodą władz irańskich i poprzez "wyznaczoną trasę".

Atak USA i Izraela na Iran. Teheran zablokował cieśninę Ormuz

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu. W odwecie Iran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych.

