"Totalnie się myli". Trump krytykuje wypowiedź ministra

Donald Trump w rozmowie z portalem Hill skomentował wypowiedź ministra energii Chrisa Wrighta, który powiedział w niedzielę, że choć ceny benzyny prawdopodobnie osiągnęły już szczyt i będą spadać, to powrót do ceny przed wojną z Iranem może nie nastąpić przed końcem roku.

– Myślę, że on się myli. Totalnie się myli – skomentował prezydent USA.

Zdaniem amerykańskiego przywódcy ceny spadną, "jak tylko to się skończy", mówiąc o wojnie z Iranem.

Donald Trump zaprzeczył też w wywiadzie, by mediator w rozmowach z Iranem, dowódca pakistańskiej armii Asim Munir, radził mu zrezygnować z blokady irańskich portów, by nie utrudniać negocjacji. Prezydent USA powiedział, że dowódca wojska Pakistanu "nie rekomendował niczego w sprawie blokady"

– Blokada jest bardzo silna, bardzo mocna. Tracą 500 mln dolarów dziennie z powodu blokady. My cieśninę Ormuz kontrolujemy. Oni jej nie kontrolują – powiedział.

Atak USA i Izraela na Iran. Blokada cieśniny Ormuz

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu. W odwecie Iran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych. W wyniku blokady cieśniny Ormuz wzrosły ceny paliw.

Prezydent Iranu uderza w Trumpa. "Kim on jest, aby pozbawiać naród jego praw?"Czytaj też:

Trump chwali Izrael. "Udowodnił, że jest wspaniałym sojusznikiem USA"