Członkowie Hamasu skazani w Berlinie. Wielokrotnie jeździli do Polski

Członkowie Hamasu otrzymali kary więzienia od czterech i pół do sześciu lat za przynależność do organizacji terrorystycznej. Jeden ze skazanych odpowiedział również za nieuprawnione użycie broni wojennej oraz za posiadanie broni palnej. Mężczyźni poszukiwali w krajach europejskich (w Niemczech, Polsce, Danii i Bułgarii), aby w przyszłości móc użyć ich w atakach terrorystycznych na izraelskie cele w Europie.

W trakcie procesu okazało się, że skazani wielokrotnie podróżowali do Polski prawdopodobnie w celu likwidacji istniejącego magazynu i udostępnienia broni. Jednak mimo podjęcia kilku prób i posiadania przez nich współrzędnych geograficznych kryjówki, nie udało im się odnaleźć składu. Mężczyźni zostali zatrzymani podczas przygotowań do szóstej próby 14 grudnia 2023 r.

W swoich zeznaniach skazani zaprzeczali, że są członkami Hamasu i w dość oryginalny sposób tłumaczyli swoje podróże do Polski mówiąc m.in., że chcieli w naszym kraju jedynie zbierać zioła lub sprzedawać antyki.

Atak na Izrael

Przypomnijmy, że 7 października 2023 roku bojownicy radykalnego palestyńskiego ruchu Hamas przeprowadzili niespodziewany atak ze Strefy Gazy na terytorium Izraela. Hamas oświadczył, że to odpowiedź na agresywne działania władz izraelskich przeciwko meczetowi Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie.

W odpowiedzi Izrael ogłosił całkowitą blokadę Strefy Gazy i zaczął przeprowadzać ataki rakietowe na Gazę, a także niektóre dzielnice Libanu i Syrii. Do starć dochodziło także na zachodnim brzegu rzeki Jordan.

Konflikt szybko przerodził się w otwarta wojnę. W wyniku działań izraelskiego wojsko w Strefie Gazy doszło do katastrofy humanitarnej. Wiele organizacji zajmujących się prawami człowieka wskazywało, że żołnierze izraelscy dokonywali ludobójstwa na Palestyńczykach.

