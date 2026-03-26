Braun bez immunitetu. Żurek zadowolony: Moralna hańba

Europoseł Grzegorz Braun stracił immunitet. Parlament Europejski na sesji w Brukseli przychylił się do dwóch wniosków polskiej prokuratury. Wnioski prokuratury o odebranie immunitetu Grzegorzowi Braunowi dotyczyły zniszczenia wystawy LGBT i zniszczenia flagi Unii Europejskiej w Sejmie oraz zaprzeczania zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez III Rzeszę Niemiecką i Holokaustowi.

Szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek napisał: "Trzeba to powiedzieć jasno: negowanie Holokaustu jest moralną hańbą. To policzek wymierzony pamięci ofiar, ich rodzinom i elementarnym wartościom naszej cywilizacji". "Są granice debaty publicznej. Jedną z nich jest prawda o zbrodniach, które pochłonęły miliony istnień. Deptanie symboli i granie na nienawiści nie są żadną „odwagą”. Są kompromitacją życia publicznego. Teraz czas na prokuraturę i sąd" – komentuje minister.

Według Brauna komory gazowe w Auschwitz to "fejk"

W lipcu 2025 roku na antenie Radia Wnet Braun powiedział, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk". Prowadzący wywiad natychmiast przerwał rozmowę, jednak sam komentarz zdążył wzbudzić lawinę krytyki wśród polityków, ale także m.in. ze strony ambasady Izraela. Sprawa trafiła do prokuratury. Braun nigdy nie wycofał się z tego stwierdzenia, a wręcz powtarzał je później w innych mediach.

W tym samym miesiącu posłowie przyjęli uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec negowania Holokaustu.

Wcześniej Braun miał już dwukrotnie uchylony immunitet – za zgaszenie świec chanukowych w Sejmie za pomocą gaśnicy i naruszenie nietykalności cielesnej ginekolog Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Należy jednak pamiętać, że każde nowe zarzuty wymagają nowych wniosków prokuratury o uchylenie immunitetu i cała procedura w Parlamencie Europejskim odbywa się na nowo.

