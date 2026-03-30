Polacy ocenili rząd Tuska. Seniorzy zaskoczyli

Sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazuje, że rząd Donald Tuska nie cieszy się dobrą opinią wśród Polaków. Spory odsetek niezadowolonych jest również w grupie seniorów.

Polacy niezadowoleni z rządów Tuska

Wśród respondentów badania 49,03 proc. negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska. Pozytywnie wypowiada się o nim 31,14 proc. badanych. Z kolei 19,8 proc. badanych wybrało odpowiedź "ani dobrze ani źle".

Ciekawe wyglądają także wyniki wśród osób powyżej 60. roku życia. Tutaj przeważają osoby zadowolone z rządu (44,3 proc.). Niezadowolenie wyraża z kolei 42,9 proc. badanych. Odpowiedź "ani dobrze ani źle" wybrało 12,7 proc. ankietowanych.

Coraz więcej przeciwników rządu

Z opublikowanego w piątek sondażu Centrum Badań Opinii Społecznych wynika, że w marcu 2026 r. liczba zwolenników rządu nieznacznie obniżyła się z 34 do 33 proc. w porównaniu z badaniem z lutego. Liczba przeciwników gabinetu Donalda Tuska wzrosła z 41 do 42 proc. Ponad jedna piąta badanych (21 proc.) deklaruje obojętność wobec obecnego obozu władzy. Natomiast 4 proc. respondentów wybrało w sondażu odpowiedź "trudno powiedzieć".

Pozytywnie pracę rządu oceniło 37 proc. ankietowanych, zaś negatywnie – 50 proc. Niejednoznacznie ewoluowały opinie o polityce gospodarczej rządu. Odsetek głosów pozytywnych nieznacznie się obniżył (35 proc.). Zarazem spadła też liczba respondentów wystawiających polityce gospodarczej rządu negatywne noty (51 proc.).

Minimalnie poprawiły się oceny samego premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu wyraziła ponad jedna trzecia uczestników badania (37 proc.), a ponad połowa jest z tego niezadowolona (53 proc.).

Sondaż zrealizowano w dniach 5-15 marca 2026 r. na próbie liczącej 1012 osób (w tym: 64,4 proc. metodą CAPI; 20,2 proc. – CATI; 15,4 proc. – CAWI).

Czytaj też:

"Jest taki efekt". Błaszczak: Po raz kolejny prezes Kaczyński wiedział, co robiCzytaj też:

"Tusk to drożyzna". Czarnek proponuje rozwiązanie: Składamy projekt ustawy