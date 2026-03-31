Sędzia zaproszony przez prezydenta. "Nie wyobrażam sobie innej decyzji"

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o przyjęciu ślubowania od dwóch nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego – poinformowały we wtorek "Fakty" TVN. Chodzi o Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Uroczystość ślubowania odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim. Na razie nie jest jasne, co z pozostałą czwórką sędziów TK, wybranych w połowie marca przez Sejm.

Przypomnijmy, że wszyscy sędziowie zostali zgłoszeni formalnie przez prezydium Sejmu, a faktycznie przez kluby wchodzące w skład koalicji rządzącej. Na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda (cała trójka rekomendowana przez Koalicję Obywatelską), Anna Korwin-Piotrowska (rekomendowana przez Lewicę), Dariusz Szostek (rekomendowany przez Polskę 2050) oraz Magdalena Bentkowska (rekomendowana przez PSL).

Prezydent Karol Nawrocki miał poważne wątpliwości dotyczące procesu powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia wybrany do Trybunału Konstytucyjnego reaguje

– Oczywiście, że wybieram się do Pałacu Prezydenckiego. Nie wyobrażam sobie innej decyzji – powiedział Onetowi Dariusz Szostek. – Odmowa ślubowania przed prezydentem jest równoznaczna z rezygnacją z bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego – zauważył.

Szostek został zapytany, czy nie przeszkadza mu, że prezydent osobno zaprosił dwójkę sędziów i nie wiadomo, czy odbierze przysięgę od pozostałych. – Nie chcę komentować tego od strony politycznej, to nie jest rolą sędziego – oznajmił. – My jesteśmy od tego, żeby orzekać o zgodności stanowionego prawa z konstytucją. Jednak wierzę, że prezydent zaprzysięgnie także pozostałą czwórkę sędziów TK – podkreślił.

Sędzia Dariusz Szostek potwierdził, że został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego na środę na godz. 11:30, z kolei Magdalena Bentkowska – na godz. 11:00.

