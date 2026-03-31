"Znajdziemy sposób". Tusk skomentował decyzję prezydenta

– O, jaka niespodzianka. Nie, nie jestem zaskoczony, ale tak jak powiedziałem, znajdziemy sposób, aby ci sędziowie, wybrani do TK, mogli rozpocząć pracę – tak szef rządu skomentował informację o tym, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił dwoje spośród sześciu wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Pałacu Prezydenckiego. Uroczystość ślubowania ma się odbyć 1 kwietnia.

Jednym z sędziów jest prof. Dariusz Szostek. Pytany przez Onet, czy nie przeszkadza mu, że prezydent osobno zaprasza dwójkę z nich i nie wiadomo, czy odbierze przysięgę od pozostałych, odpowiada: – Nie chcę komentować tego od strony politycznej, to nie jest rolą sędziego.

Sędzia: Jesteśmy od orzekania

– My jesteśmy od tego, żeby orzekać o zgodności stanowionego prawa z konstytucją. Jednak wierzę, że prezydent zaprzysięgnie także pozostałą czwórkę sędziów TK – wskazuje prof. Szostek. Jak dodał, wie, że na ślubowaniu pojawi się również mec. Magdalena Bentkowska. – Pani mecenas będzie w Pałacu Prezydenckim o 11, a ja o 11.30 – przekazał. Prof. Szostek podkreśla, że "odmowa ślubowania przed prezydentem jest równoznaczna z rezygnacją z bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego".

Prof. Dariusza Szostka na sędziego TK rekomendowało PSL, a dr Magdalenę Bentkowską – Polska 2050.

– Zakładam, że zarówno mec. Bentkowska, jak i prof. Szostek pójdą do prezydenta i złożą ślubowanie, bez względu na to, że pozostali nie zostali zaproszeni. Każdy na ich miejscu by tak zrobił. Nie uważam, żeby miało jakieś znaczenie to, że są to kandydaci wskazani przez konkretne ugrupowania polityczne, bo w momencie wyboru nas przez Sejm skończyły się nasze jakiekolwiek związki polityczne. O ile wiem, na tę chwilę nie ma żadnego wspólnego stanowiska tej szóstki sędziów TK i nie wiem, czy takie będzie. W końcu nasze kadencje są indywidualne – powiedział Onetowi jeden z pozostałych wybranych przez Sejm sędziów.