Rosja będzie miała Nobla

Najeżdżając Ukrainę, Rosja wypisała się ze współpracy ze światem zachodnim. W efekcie zwróciła się z jednej strony ku sobie samej, z drugiej zaś strony – w kierunku Wschodu i Globalnego Południa. Z takim zamysłem w 2025 r. w Moskwie został zorganizowany konkurs piosenki Interwizja, czyli alternatywna wersja Eurowizji. Pomysł zresztą nienowy – podobny festiwal był organizowany w czasach sowieckich. Wyszło nieźle – Putinowi udało się zgromadzić uczestników z całego niezachodniego świata.