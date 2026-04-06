USA w irańskiej pułapce

W RZECZY SAMEJ W jednym z ostatnich odcinków podcastu „Judging Freedom” („Osądzając wolność”) sędzia Andrew Napolitano gościł słynnego prof. Johna Mearsheimera, być może największego znawcę polityki międzynarodowej.
Zadał mu proste pytanie: Jak należy rozumieć obecną postawę prezydenta Donalda Trumpa, który zdaje się nieustannie sobie zaprzeczać? Profesor Mearsheimer odpowiedział, że widzi dwa wytłumaczenia ciągłych zwrotów i niespójności. Pierwsze – Donald Trump najzwyczajniej w świecie zwariował. I drugie – prezydent USA wpadł w pułapkę i miota się jak oszalały, nie wiedząc, jak się z niej wydostać. „Nie wiem, która z tych hipotez jest prawdziwa” – zakończył profesor. Cóż, nic dodać, nic ująć.
Na pierwszą hipotezę mogłoby wskazywać wiele innych zachowań amerykańskiego polityka: ciągłe podkreślanie własnych zasług, nieograniczona wręcz chełpliwość, zuchwałość, samochwalstwo podniesione do niebotycznej potęgi, besserwisserstwo i samouwielbienie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
