Pokolenie zero procent

Temat spożycia alkoholu w Polsce wciąż budzi emocje. Choć przez dekady na pewno zmieniła się struktura – bogaciliśmy się i zamiast prostego picia wódki zaczęliśmy sięgać też po trunki także dla smaku.

Według raportów dotyczących sprzedaży alkoholi opartych na danych NielsenIQ przez ostatnich 12 miesięcy (pomiar do listopada 2025 r.) Polacy wydali na alkohol blisko 51,5 mld zł. Liderem sprzedaży jest piwo, na kolejnym miejscu jest wódka, a dopiero potem wina, whisky i inne alkohole.

Jak pijemy na tle innych? Takie dane przytaczała niedawno dr n. med. Bogusława Bukowska, dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, w rozmowie z TVN. Wyliczała, że według WHO średnie roczne spożycie czystego alkoholu w przeliczeniu na osobę wynosi w Polsce ok. 11 l. Średnie spożycie w krajach Unii Europejskiej to 10 l. W tym zakresie nie jesteśmy więc jakimiś „liderami”.