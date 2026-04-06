Ta nasza młodość…

Ot, atrakcyjna jeszcze 40-letnia mężatka uwodzi przystojnego 20-latka, nie zważając na swój wysoki status społeczny, a to w małym miasteczku, w którym rozgrywa się akcja powieści, grozi nie lada skandalem. A dzieje się to w czasach głębokiej komuny, w realiach stalinizmu alla polacca i rzekomej odwilży, która miała zmienić wszystko, a w istocie nie zmieniła niczego.

„Krótka historia miłosna” wydobywa z pamięci to wszystko, o czym milczą podręczniki historii, skupiające się na wielkiej polityce, a ignorujące to, czym naprawdę żyją ludzie. A oni, najzwyczajniej w świecie, borykają się z codziennymi problemami, owszem, miewają wielkie i piękne marzenia, bywa, że kochają się, w pierwszym rzędzie jednak dbają o zabezpieczenie swych podstawowych potrzeb.