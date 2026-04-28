Ambasador USA: Prezydent Trump spełnił obietnicę daną prezydentowi Nawrockiemu

Donald Tusk poinformował we wtorek o uwolnieniu Andrzej Poczobuta z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odzyskał wolność w ramach wymiany więźniów w formacie "pięciu za pięciu". Za kratami spędził ponad pięć lat. Podczas konferencji prasowej premier ujawnił szczegóły dotyczące negocjacji. – Wracam prosto z granicy polsko-białoruskiej, z miejsca, gdzie doszło do wymiany symetrycznej "pięciu za pięciu". Celem tej wymiany z polskiego punktu widzenia było uwolnienie przede wszystkim Polaków i tych, którzy z Polską współpracowali. Wiem, że niektóre media podały już nazwiska. Oczywiście w centrum uwagi, co zrozumiałe, jest polski Białorusin czy białoruski Polak Andrzej Poczobut – przekazał.

– Oprócz Andrzeja Poczobuta na polską stronę został przekazany także ksiądz Gaweł i jeden z obywateli białoruskich, którzy współpracowali z naszymi służbami – poinformował szef rządu.

Tom Rose wymienia prezydenta i szefa MSZ

Ambasador Thomas Rose opublikował w serwisie X wpisy. "Ameryka dotrzymuje słowa wobec swoich przyjaciół i sojuszników. Pod przywództwem prezydenta USA i dzięki zdecydowanej dyplomacji prowadzonej przez Specjalnego Wysłannika ds. Białorusi Johna Coale’a, Andrzej Poczobut jest teraz wolny od uwięzienia na Białorusi i może ponownie objąć w ramiona swoją rodzinę. Nasi partnerzy w Polsce pracowali ramię w ramię z nami, aby zapewnić jego uwolnienie. Doceniamy niezwykłą pracę Polskich Służb Specjalnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby to osiągnąć. To właśnie robią prawdziwi partnerzy" – podkreślił dyplomata.

W kolejnym poście wskazuje, że to "prawdziwie historyczny dzień". "Głęboka wdzięczność dla prezydenta Polski Karola Nawrockiego, specjalnego wysłannika USA Johna Cole'a, i zwłaszcza prezydenta USA Donalda Trumpa, którego zaangażowanie i determinacja w spełnieniu obietnicy złożonej Karolowi Nawrockiemu, by uwolnić polskiego bojownika o wolność Andrzeja Poczobuta z więzienia na Białorusi, uczyniły ten dzień możliwym!! Ogromne podziękowania także dla Radosława Sikorskiego i Christophera Smitha. WITAJ W DOMU ANDRZEJ POCZOBUT!!".

