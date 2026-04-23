Leśkiewicz mocno o Żurku: Panu ministrowi się ustroje pomyliły

We wtorek w Prokuraturze Krajowej wszczęto śledztwo w sprawie dotyczącej niedopuszczenia do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W wydanym oświadczenie przekazano, że "podstawą wszczęcia postępowania było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka z dnia 13 kwietnia 2026 r.".

Rzecznik Nawrockiego bagatelizuje śledztwo

O sprawę śledztwa był w czwartek pytany rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Współpracownik Karola Nawrockiego zapewnił, że nie obawia się wyników postępowania.

– Nie, nie obawiam się tego śledztwa, panu ministrowi Żurkowi się ustroje pomyliły. Zachęcam pana ministra Żurka i wszystkich tych, którzy wierzą w co mówi pan minister Żurek, do przeczytania takiej książki "Prawnicy czasu bezprawia". To jest książka, która prezentuje sylwetki sędziów i prokuratorów, którzy po roku 1945 ulegli władzy totalitarnej – powiedział podczas briefingu prasowego.

– To może być ciekawa, refleksyjna lektura dla pana ministra Waldemara Żurka, bo czytając życiorysy tych osób i to, co oni robiły po roku 1945, można w nich znaleźć wiele analogii dot. tego, co robią obecnie rządzący – dodał.

Prezydent nie dopełnił obowiązków?

W komunikacie rzecznik Prokuratura Generalnego Anna Adamiak informuje, że przedmiotem postępowania objęto zachowania polegające na: "ułatwieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu 13 marca 2026 r., poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem, czym działano na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 231 § 1 kk".

Trzęsienie ziemi w otoczeniu prezydenta. Fala komentarzy

