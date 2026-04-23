Rosja dostała zaproszenie na prestiżowe forum międzynarodowe

Federacja Rosyjska otrzymała zaproszenie na szczyt grupy G20, do której należy. Szczyt odbędzie się w Miami na Florydzie.

Przypomnijmy, że wydarzenie jest zaplanowane na 14–15 grudnia 2026 roku. Gospodarzem będą Stany Zjednoczone, a zaproszenie otrzymała również Polska. Szczyt grupy G20 jest wydarzeniem o charakterze gospodarczym, które gromadzi największe gospodarki świata plus przedstawicielstwo Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej.

Wiceszef ministerstwa spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Pankin przekazał rządowym mediom, że Moskwa dostała zaproszenie na szczyt G20 w USA, a decyzja o udziale jeszcze nie zapadła. – Zaproszono nas do udziału na najwyższym szczeblu, ale zobaczymy bliżej terminu. Bóg jeden wie, co może się wydarzyć do tego czasu – powiedział cytowany przez RIA Novosti. BBC przypomniała z kolei wcześniejszą wypowiedź Pieskowa, że na szczyt nie poleci prezydent Władimir Putin.

G20 skupia 19 państw oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską, które łącznie reprezentują około 85 proc. światowego PKB oraz ponad 75 proc. handlu międzynarodowego. Na zjeździe omawiane są działania w zakresie koordynacji międzynarodowej polityki gospodarczej i rozwiązywanie istotnych zagadnień dotyczących rozwoju ekonomicznego w ujęciu globalnym.

Spotkania G20 są organizowane na różnych szczeblach, zwykle angażując głowy państw, ministrów finansów i szefów banków centralnych. Grupa nie dysponuje stałym sekretariatem ani formalnymi strukturami prawnymi. Funkcjonuje jako realne forum do dyskusji i wymiany poglądów w duchu współpracy międzynarodowej, ale bez podejmowania wiążących decyzji. Nie odbiera jej to prestiżowego charakteru i znaczenia w światowej polityce.

Czytaj też:

